Şam'daki Recep Tayyip Erdoğan Türk Okulu kapılarını açtı

Şam'da yapımı tamamlanan Recep Tayyip Erdoğan Türk Okulu öğrencileriyle buluştu. 36 derslik ve yaklaşık 900 öğrenci kapasiteli okulun açılışında Bakan Yusuf Tekin’in “Sınırlar haritalardadır, gönüllere sınır çizilemez” mesajı öne çıkarken, öğrenciler okulun açılmasının geleceklerine ilişkin kaygılarını azalttığını belirtti.

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Türkiye ile Suriye arasında eğitim alanında sürdürülen işbirliği kapsamında yapımı tamamlanan Şam Uluslararası Recep Tayyip Erdoğan Türk Okulu'nda yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte dersler başladı.

Suriye'nin başkenti Şam'daki okulun açılış törenine Türkiye'den Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ünal Eryılmaz, Teftiş Kurulu Başkanı Fethi Fahri Kaya, Personel Genel Müdürü Bülent Çiftçi, Ortaöğretim Genel Müdürü Cengiz Mete ile Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Yılmaz Güney katıldı.

Törende Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Müsteşarı Sarp Erzi ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Şam İletişim Müşaviri Mehmet İhsan Özdemir de yer aldı. Açılış konuşmalarını Şam Eğitim Müşaviri Muhammet Musa Budak ile MEB AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ünal Eryılmaz yaptı.

Okul Müdürü Mahmut Şanverdi de öğrencilere ve öğretmenlere yeni eğitim öğretim yılında başarılar diledi.

Şamdaki Recep Tayyip Erdoğan Türk Okulu kapılarını açtı

"SINIRLAR HARİTALARDADIR, GÖNÜLLERE SINIR ÇİZİLEMEZ"

Törende konuşan Eryılmaz, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in okulun açılışı dolayısıyla gönderdiği mesajı okudu.

Tekin, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin yalnızca coğrafi yakınlığa dayanmadığını belirterek, “Sınırlar haritalardadır, gönüllere sınır çizilemez” ifadelerini kullandı.

Şam Uluslararası Recep Tayyip Erdoğan Türk Okulu'nun ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde 36 derslik ve yaklaşık 900 öğrenci kapasitesine sahip olduğunu belirten Tekin, Türkiye ile Suriye'nin sıradan iki komşu ülke olmadığını ifade etti.

İki ülke halkları arasındaki tarihi, kültürel ve aile bağlarının yüzyıllardır iç içe geçtiğini belirten Tekin, siyasi şartlarla çizilen sınırların halklar arasındaki kardeşliği ve ortak hafızayı silemeyeceğini kaydetti. Türkiye'nin huzur ve güvenliğinin Suriye'nin huzur ve güvenliğinden bağımsız düşünülemeyeceğini vurguladı.

"GERÇEK VE KALICI KALKINMA İNSANIN İNŞASIYLA MÜMKÜNDÜR"

Suriye halkının zorlu süreçlerden geçtiği dönemde Türkiye'nin milyonlarca insana kapılarını açtığını ve çocukların eğitime erişimi için çalışmalar yürütüldüğünü hatırlatan Tekin, yeniden inşa sürecinde eğitimin önemine dikkat çekti.

Tekin, mesajında, “Gerçek ve kalıcı kalkınma, her şeyden önce insanın inşasıyla mümkündür. İnsanı inşa eden en güçlü araç ise eğitimdir. Bir okul açmak, aslında geleceğe kapı açmaktır” ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin eğitim vizyonuna da değinen Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında çocukların yalnızca akademik başarılarının değil, bilgi, beceri ve değerlerle birlikte yetişmelerinin hedeflendiğini belirtti.

Şamdaki Recep Tayyip Erdoğan Türk Okulu kapılarını açtı

"ASIL KALICI KÖPRÜYÜ ÇOCUKLARIMIZ KURACAKTIR"

Türkiye ile Suriye ilişkilerinin geleceğinde çocukların önemli bir rol üstleneceğini belirten Tekin, “Asıl kalıcı köprüyü çocuklarımız kuracaktır” dedi. Tekin, okulda eğitim gören öğrencilerin ilerleyen yıllarda iki ülke arasındaki dostluk, karşılıklı anlayış ve ortak geleceğin taşıyıcıları olacağını ifade etti.

Öğrencilere de seslenen Tekin, “Suriye'nin geleceğini sizler kuracaksınız” ifadelerini kullandı. Tekin, öğrencilerin öğretmen, doktor, mühendis, bilim insanı, sanatçı, diplomat ve girişimci olabileceğini belirterek, hangi mesleğin seçilirse seçilsin ülkeye, aileye ve insanlığa faydalı olmanın öncelik olması gerektiğini söyledi.

ÖĞRENCİLERDEN OKULUN AÇILMASINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

Türkiye'de 8 yıl yaşadıktan sonra eğitimine Suriye'de devam eden 11. sınıf öğrencisi Hala, okulun açılmasıyla geleceğine yönelik endişelerinin yerini umut ve heyecana bıraktığını söyledi. Türkiye'ye 8 yaşında gittiğini ve 10. sınıfa kadar eğitimini İstanbul'da sürdürdüğünü belirten Hala, Suriye'ye dönüş sürecinde üniversite ve yeni okul ortamına ilişkin kaygılar yaşadığını anlattı.

Hala, “Suriye'ye dönerken 'Üniversite nasıl olacak? Liseye, yeni arkadaşlara alışabilecek miyim?' diye endişelerim vardı. Bu okulun açılması Türkiye'den ülkeye dönen öğrenciler için çok iyi bir gelişme” dedi.

İstanbul'da 8 yıl yaşadıktan sonra 2 ay önce Suriye'ye dönen 11. sınıf öğrencisi Şehid de okulun açılacağını duyduğunda büyük sevinç yaşadığını ifade etti. Şehid, “Türk okulu açılacağını duyduğumda çok sevindim, çok mutlu oldum. Buraya geldiğimde okulun düşündüğümden de daha iyi olduğunu gördüm. İyi ki açılmış” diye konuştu.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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