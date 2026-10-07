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KPSS her yıl oluyor mu, bir sonraki KPSS sınavı ne zaman yapılacak? 2027-2028 KPSS tarihleri gündemde

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KPSS her yıl oluyor mu, bir sonraki KPSS sınavı ne zaman yapılacak? 2027-2028 KPSS tarihleri gündemde
Başlık ResmiKPSS her yıl oluyor mu, bir sonraki KPSS sınavı ne zaman yapılacak

2026-KPSS Lisans sonuçlarının 7 Ekim'de açıklanmasının ardından gözler bir sonraki sınav dönemine çevrildi. KPSS her yıl oluyor mu, bir sonraki KPSS sınavı ne zaman yapılacak soruları ise adayların gündemine yerleşti. Şimdi ise 2027-2028 KPSS tarihleri yoğun bir şekilde araştırılıyor.

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2026-KPSS Lisans sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte sınava ilişkin süreçte yeni bir aşamaya geçildi. Sonuçlarını öğrenen adaylar bir yandan puanlarını değerlendirirken diğer yandan yeniden sınava hazırlanacak adaylar “KPSS her yıl oluyor mu, bir sonraki KPSS sınavı ne zaman yapılacak?” sorularına cevap aramaya başladı.

KPSS her yıl oluyor mu, bir sonraki KPSS sınavı ne zaman yapılacak? 2027-2028 KPSS tarihleri gündemde
Başlık ResmiKPSS her yıl oluyor mu, bir sonraki KPSS sınavı ne zaman yapılacak? 2027-2028 KPSS tarihleri gündemde

KPSS HER YIL OLUYOR MU, KPSS KAÇ YILDA BİR YAPILIYOR?

KPSS Lisans B Grubu sınavı 2024 ve 2026 gibi çift yıllarda düzenleniyor ve tek yıllarda B Grubu için sınav yapılmıyor. B Grubu kapsamında kullanılan P3 puanı iki yıl geçerli oluyor. KPSS A Grubu sınavları her yıl yapılabiliyor. Lisans adayları Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun yanı sıra, başvuracakları kadroya bağlı olarak Alan Bilgisi gibi oturumlara da katılabiliyor. KPSS Ön Lisans ve KPSS Ortaöğretim sınavları ise iki yılda bir, çift yıllarda yapılıyor.

Adayların sınav tarihleri için ÖSYM’nin güncel takvimini takip etmesi gerekiyor.

KPSS her yıl oluyor mu, bir sonraki KPSS sınavı ne zaman yapılacak? 2027-2028 KPSS tarihleri gündemde
Başlık ResmiKPSS her yıl oluyor mu, bir sonraki KPSS sınavı ne zaman yapılacak? 2027-2028 KPSS tarihleri gündemde


BİR SONRAKİ KPSS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

2026 KPSS Lisans sınavlarının ardından adayların gözü bir sonraki sınavın tarihine çevrildi. 2027 yılında KPSS Lisans sınavının yapılması bekleniyor.

ÖSYM tarafından 2027-KPSS için henüz kesin sınav tarihi açıklanmadı. ÖSYM’nin sınav takvimini önceki yıllarda olduğu gibi yılın sonlarına doğru duyurması bekleniyor.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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