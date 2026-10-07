2026-KPSS Lisans sonuçları ÖSYM tarafından erişime açıldı. 6 Eylül'de gerçekleştirilen Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile 12-13 Eylül tarihlerindeki Alan Bilgisi sınavlarına katılan adaylar, KPSS puanlarını ÖSYM'nin sonuç ekranından öğrenebiliyor. Değerlendirme sürecinde bir soru ise iptal edildi. Kamu kurumlarında görev almak isteyen adayların gündemindeki bir diğer konu olan KPSS merkezi atama tercih tarihleri de belli oldu.

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Kamu Personel Seçme Sınavı'nda sonuç heyecanı sona erdi. ÖSYM'nin yayımladığı sonuç duyurusuna göre 2026-KPSS Lisans sınavının değerlendirme işlemleri tamamlandı. Peki, 2026 KPSS Lisans sınavında hangi soru iptal edildi, merkezi atama tercihleri ne zaman?

2026 KPSS Lisans sonuçları açıklandı! Hangi soru iptal edildi, merkezi atama tercihleri ne zaman?

2026 KPSS LİSANS SONUÇLARI AÇIKLANDI

Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül 2026 tarihinde yapılırken, Alan Bilgisi sınavları 12 ve 13 Eylül tarihlerinde gerçekleştirildi. Sınavlara katılan adaylar, sonuçlarını 7 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 06.00 itibarıyla ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden görüntüleyebiliyor.

Adayların sonuç ekranına ulaşabilmeleri için T.C. kimlik numaraları ile ÖSYM aday şifrelerini kullanmaları gerekiyor.

2026 KPSS Lisans sonuç sorgulama için tıklayınız.

2026 KPSS Lisans sonuçları açıklandı! Hangi soru iptal edildi, merkezi atama tercihleri ne zaman?

KPSS'DE HANGİ SORU İPTAL EDİLDİ?

ÖSYM, sınav sonuçlarını açıklarken değerlendirme sürecinde yapılan incelemeye ilişkin ayrıntıları da paylaştı. Sınav sonrasında adaylardan gelen itirazlar değerlendirilirken, sınav sorularına ilişkin madde analizleri ve cevap anahtarları yeniden incelendi. Yapılan bilimsel değerlendirmelerin ardından bir sorunun iptal edilmesine karar verildi.

İptal edilen soru, 12 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilen Alan Bilgisi Cumartesi Sabah oturumundaki Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Testi'nin Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan 15. soru oldu.

2026 KPSS Lisans sonuçları açıklandı! Hangi soru iptal edildi, merkezi atama tercihleri ne zaman?

KPSS MERKEZİ ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adayların gözü şimdi kamu personeli yerleştirme sürecine çevrildi. 2026 yılı içerisinde yapılacak ikinci merkezi yerleştirme için tercih tarihi ÖSYM'nin sınav takviminde yer alıyor. KPSS-2026/2 tercih işlemleri 17 Aralık 2026 tarihinde başlayacak ve 24 Aralık 2026 tarihinde sona erecek.

Adaylar belirtilen tarihler arasında ÖSYM tarafından yayımlanacak merkezi yerleştirme kılavuzunda bulunan kadro ve pozisyonlar arasından tercih yapabilecek.



| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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