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KPSS Lisans sonuçları yarın açıklanıyor! 2026-KPSS/2 merkezi atama ne zaman, tercihler ne zaman yapılacak?

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KPSS Lisans sonuçları yarın açıklanıyor! 2026-KPSS/2 merkezi atama ne zaman, tercihler ne zaman yapılacak?
Başlık ResmiKPSS Lisans sonuçları yarın açıklanıyor! Merkezi atama ne zaman, tercihler ne zaman yapılacak?

KPSS Lisans sonuçları için geri sayım sona eriyor. 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül 2026'da, Alan Bilgisi oturumları ise 12 ve 13 Eylül'de gerçekleştirildi. Adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi beklerken, gözler şimdi KPSS merkezi atama takvimine çevrildi. KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak, merkezi atama ne zaman, tercihler ne zaman yapılacak merak ediliyor.

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Kamu kurumlarında görev almak isteyen binlerce adayın katıldığı 2026-KPSS Lisans sınavının sonuç tarihi belli oldu. ÖSYM takvimine göre 2026-KPSS Lisans sonuçları 7 Ekim 2026 Çarşamba günü erişime açılacak. Adaylar, sonuçların açıklanmasının ardından KPSS puanlarını öğrenebilecek ve kamu personeli alımlarında kullanılacak puanlarına göre tercih yapabilecekler. Peki, 2026-KPSS/2 merkezi atama ne zaman, tercihler ne zaman yapılacak?

KPSS Lisans sonuçları yarın açıklanıyor! 2026-KPSS/2 merkezi atama ne zaman, tercihler ne zaman yapılacak?
Başlık ResmiKPSS Lisans sonuçları yarın açıklanıyor! 2026-KPSS/2 merkezi atama ne zaman, tercihler ne zaman yapılacak?

2026-KPSS/2 MERKEZİ ATAMA NE ZAMAN, TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS sonuçlarının açıklanmasına bir gün kala adayların en çok merak ettiği konulardan biri de merkezi atama takvimi. Yerleştirme döneminde kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu kadro ve pozisyonlar için adaylardan tercih alınacak. Yerleştirme işlemlerinde adayların KPSS puanları ve tercihleri esas alınacak.

KPSS Lisans sonuçları yarın açıklanıyor! 2026-KPSS/2 merkezi atama ne zaman, tercihler ne zaman yapılacak?
Başlık ResmiKPSS Lisans sonuçları yarın açıklanıyor! 2026-KPSS/2 merkezi atama ne zaman, tercihler ne zaman yapılacak?



KPSS-2026/2 tercih dönemi 17 Aralık 2026 ile 24 Aralık 2026 tarihleri arasında yapılacak.

Tercih edilebilecek kadro ve pozisyonlar ile özel şartlar ise ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzunda ayrıntılı olarak duyurulacak.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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