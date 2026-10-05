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KPSS açıklandı mı? KPSS lisans sonuç ekranı 2026

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KPSS açıklandı mı? KPSS lisans sonuç ekranı 2026
Başlık ResmiKPSS açıklandı mı? KPSS lisans sonuç ekranı 2026

2026 KPSS lisans sonuçları için adayların bekleyişi sürerken ÖSYM sınav takviminde yer alan sonuç tarihi yeniden gündeme geldi. Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi oturumlarına katılan adaylar, "KPSS sonuçları açıklandı mı" merak ediyor. İşte, KPSS lisans sonuç sorgulama ekranı

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2026 KPSS Lisans süreci, 6 Eylül'de uygulanan Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun ardından 12-13 Eylül tarihlerindeki Alan Bilgisi sınavlarıyla devam etti. Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi oturumlarına katılan adaylar, sonuçların ilan edileceği tarihi ve KPSS sonuç sorgulama ekranına nasıl ulaşacaklarını araştırıyor.

KPSS AÇIKLANDI MI?

ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ile Alan Bilgisi oturumlarının sonuçları 7 Ekim 2026 Çarşamba günü ilan edilecek. Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı 6 Eylül'de, Alan Bilgisi oturumları ise 12 ve 13 Eylül'de uygulanmıştı.

KPSS açıklandı mı? KPSS lisans sonuç ekranı 2026
Başlık ResmiKPSS açıklandı mı? KPSS lisans sonuç ekranı 2026

Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun ardından temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının yüzde 10'u yayımlanmış, sınava başvuran adaylara soruların tamamını AİS üzerinden 10 gün boyunca görüntüleme imkanı tanınmıştı. Soruların tamamına erişim süresi 16 Eylül saat 23.59'da sona erdi. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte adayların puanları ve sınava ilişkin değerlendirme bilgileri ÖSYM'nin sonuç sorgulama sistemi üzerinden erişime açılacak.

KPSS açıklandı mı? KPSS lisans sonuç ekranı 2026
Başlık ResmiKPSS açıklandı mı? KPSS lisans sonuç ekranı 2026

KPSS LİSANS SONUÇ EKRANI 2026

KPSS lisans sonuçları açıklandığında adaylar sonuçlarını ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sorgulayabilecek. ÖSYM'nin sınav takvimine göre sonuç ekranının 7 Ekim'de erişime açılması bekleniyor. Sınav sonuçları açıklandıktan sonra iki yıl süreyle geçerli olacak.

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Editör : İREM ÖZCAN
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