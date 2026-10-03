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İlk dönem ortak sınavlar ne zaman? 2026 ortak sınav takvimi

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İlk dönem ortak sınavlar ne zaman? 2026 ortak sınav takvimi
Başlık Resmiİlk dönem ortak sınavlar ne zaman? 2026 ortak sınav takvimi

Millî Eğitim Bakanlığınca, 2026-2027 eğitim öğretim yılı ülke geneli ortak yazılı sınav yapılacak dersler ve sınav tarihleri belirlendi. Belirlenen takvime göre, yeni eğitim öğretim yılında 6, 7, 9 ve 10. sınıf düzeylerinde toplam 8 ülke geneli ortak yazılı sınav gerçekleştirilecek. Peki,ortak sınavlar ne zaman?

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Öğrencilerin gelişimlerinin süreç odaklı izlenmesi, müfredatın işlenmesinde bütünlük sağlanması ve ölçme ve değerlendirmede uygulama birliğinin güçlendirilmesi amacıyla yürütülen ülke geneli ortak yazılı sınav uygulaması, 2026-2027 eğitim öğretim yılında da devam edecek.

Yeni eğitim öğretim yılında 6, 7, 9 ve 10. sınıf düzeylerinde toplam 8 ülke geneli ortak yazılı sınav gerçekleştirilecek. Sınavlarda, öğrencilerin cevaplarını kendilerinin oluşturacakları açık uçlu sorular kullanılacak.

Ülke geneli ortak yazılı sınavlar; 1. dönemde 6. sınıf matematik, 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı, 7.sınıf Türkçe ve 9. sınıf matematik derslerinden; 2. dönemde ise 7. sınıf matematik, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı, 6. sınıf Türkçe ve 10. sınıf matematik derslerinden gerçekleştirilecek.

Birinci dönem birinci yazılı sınavları 11-12 Kasım 2026'da, birinci dönem ikinci yazılı sınavları 5-6 Ocak 2027'de, ikinci dönem birinci yazılı sınavları 6-7 Nisan 2027'de, ikinci dönem ikinci yazılı sınavları 8-9 Haziran 2027'de yapılacak.

İlk dönem ortak sınavlar ne zaman? 2026 ortak sınav takvimi
Başlık Resmiİlk dönem ortak sınavlar ne zaman? 2026 ortak sınav takvimi

TOPLU LİSTELER YAYIMLANMAYACAK

Ortak yazılı sınav sonuçlarına göre öğrenci toplu listeleri yayımlanmayacak, okullar ve sınıflar arasında karşılaştırmalı veri oluşturulmayacak. Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim alan öğrencilerin ölçme ve değerlendirmelerinde Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı (BEP) esas alınacak.

Uygulama kapsamında öğrencilerin öğrenme düzeylerinin belirlenmesi, öğrenme eksikliklerinin tespit edilmesi ve öğrencilere geri bildirim sağlayacak verilerin oluşturulması hedefleniyor.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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