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Ortaöğretim KPSS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

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Ortaöğretim KPSS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Başlık ResmiOrtaöğretim KPSS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KPSS Ortaöğretim sınav yerleri ve sınav giriş belgesi, 25 Ekim'de yapılacak oturum öncesinde adayların gündeminde. ÖSYM AİS üzerinden erişime açılacak belgelerde sınav merkezi, bina ve salon bilgileri yer alacak. Peki, Ortaöğretim KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

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2026 KPSS Ortaöğretim sınavına hazırlanan adaylar sınav giriş belgelerini araştırıyor. Lise mezunlarına yönelik düzenlenecek sınav 25 Ekim 2026 Pazar günü yapılacak.

ORTAÖĞRETİM KPSS YERLERİ AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından sınav giriş belgelerinin erişime açıldığına ilişkin resmi bir duyuru yayımlanmadı. Belgeler açıklandığında adaylar sınava girecekleri merkez, bina ve salon bilgilerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden görüntüleyebilecek. 2026 KPSS Ortaöğretim sınavı ise 25 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek. ÖSYM'nin sınav uygulamalarında giriş belgeleri genellikle sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce erişime açılıyor. Bu nedenle 25 Ekim'de yapılacak KPSS Ortaöğretim için belgelerin Ekim ayının ortalarında açıklanması bekleniyor.

Ortaöğretim KPSS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Başlık ResmiOrtaöğretim KPSS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?

Belge yayımlandığında ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden alınabilecek. Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yaparak sınav merkezi, bina ve salon bilgilerini görüntüleyebilecek.

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Editör : İREM ÖZCAN
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