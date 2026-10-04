Sınavın başlamasına kısa süre kala adayların gündeminde bu kez sonuç tarihi yer alıyor. 2026-KPSS Ön Lisans sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM'nin sınav takviminde belli oldu. KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak araştırılırken gözler 2026-KPSS Ön Lisans sonuç tarihine çevrildi.

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Kamu kurumlarında görev almak isteyen ön lisans mezunu adayların katıldığı 2026-KPSS Ön Lisans için sınav günü geldi. ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek sınav bugün, 4 Ekim 2026 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Adayların sınav merkezlerine giriş işlemleri ise sınav öncesinde tamamlanacak. ÖSYM'nin daha önce yaptığı duyuruya göre adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Peki, KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026-KPSS Ön Lisans sonuç tarihi

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026-KPSS Ön Lisans sonuçları 30 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak. ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan bilgilere göre 4 Ekim'de gerçekleştirilecek KPSS Ön Lisans sınavının sonuçları aynı ay içerisinde adayların erişimine açılacak. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.

KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026-KPSS Ön Lisans sonuç tarihi

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Sınava katılan adaylar sonuçlar açıklandığında KPSS Ön Lisans sonuçlarına ÖSYM'nin resmi sonuç sistemi üzerinden ulaşabilecek. Sonuç ekranında adayların sınav performansına ilişkin bilgiler ve hesaplanan KPSS puanları yer alacak.

Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar elde ettikleri puanları tercih dönemlerinde kullanabilecek.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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