KPSS Ön Lisans sınavı bugün gerçekleştiriliyor. ÖSYM tarafından 4 Ekim 2026 Pazar günü düzenlenen sınava katılan adaylar, cevaplarını işaretlerken puan hesaplama sisteminin nasıl uygulandığını merak ediyor. KPSS Ön Lisansta yanlışlar doğruyu siler mi, kaç yanlış kaç doğru götürür soruları sınav öncesi gündemde.

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2026-KPSS Ön Lisans için sınav heyecanı başladı. Kamu kurumlarında görev almak isteyen ön lisans mezunu adayların katıldığı sınav, 4 Ekim 2026 Pazar günü ÖSYM tarafından uygulanıyor. Sınav öncesinde giriş belgeleri ve sınav salonuna götürülebilecek eşyalar kadar, adayların doğru ve yanlış cevaplarının puanlarına nasıl yansıyacağı da gündemde. Peki, KPSS Ön Lisansta yanlışlar doğruyu siler mi, kaç yanlış kaç doğru götürür?

KPSS Ön Lisansta yanlışlar doğruyu siler mi, kaç yanlış kaç doğru götürür?

KPSS ÖN LİSANSTA YANLIŞLAR DOĞRUYU SİLER Mİ?

KPSS Ön Lisans sınavında yanlış cevaplar, adayların doğru cevaplarından elde ettiği puanı etkiliyor. ÖSYM'nin uyguladığı değerlendirme sistemine göre her testte yanlış cevapların dörtte biri, doğru cevap sayısından çıkarılıyor. Bu nedenle sınavda yapılan yanlışlar adayın netini düşürüyor. Boş bırakılan sorular ise yanlış olarak değerlendirilmeden puan hesabında herhangi bir eksilmeye neden olmuyor.

KPSS Ön Lisansta yanlışlar doğruyu siler mi, kaç yanlış kaç doğru götürür?

KPSS ÖN LİSANSTA KAÇ YANLIŞ KAÇ DOĞRU GÖTÜRÜR?

KPSS Ön Lisans'ta 4 yanlış cevap, 1 doğru cevabı götürüyor. Adayların neti, doğru sayısından yanlışların dörtte biri çıkarılarak hesaplanıyor. Bu nedenle KPSS'de adayların doğru cevapların yanı sıra yanlış cevap sayılarını da dikkate alması gerekiyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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