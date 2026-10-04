KPSS sınavında kalem silgi veriliyor mu, giriş belgesi siyah beyaz olur mu? İşte KPSS'de yasak olan eşyalar

KPSS Ön Lisans sınavı için geri sayım sona erdi. ÖSYM tarafından uygulanacak 2026-KPSS Ön Lisans oturumu 4 Ekim 2026 Pazar günü yapılacak. Sınav öncesinde adaylar ''KPSS sınavında kalem silgi veriliyor mu, sınav giriş belgesi siyah beyaz olur mu?'' araştırmaya başladı. İşte, KPSS'ye girerken yasak olan eşyalar...

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Milyonlarca adayın hazırlıklarını tamamladığı KPSS Ön Lisans oturumu için sınav günü geldi. 2026 KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim 2026 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Sınav binasına giriş işlemlerinde herhangi bir sorun yaşamamak isteyen adayların, sınav saatinden önce merkezlerde hazır bulunması önem taşıyor. ÖSYM kurallarına göre adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Peki, KPSS sınavında kalem silgi veriliyor mu, giriş belgesi siyah beyaz olur mu?

KPSS sınavında kalem silgi veriliyor mu, giriş belgesi siyah beyaz olur mu? İşte KPSSde yasak olan eşyalar

KPSS SINAVINDA KALEM SİLGİ VERİLİYOR MU?

KPSS Ön Lisans sınavında adayların kullanacağı temel kırtasiye malzemeleri ÖSYM tarafından sınav salonunda hazır bulundurulacak. Bu nedenle adayların sınav için ayrıca kalem, silgi veya kalemtıraş temin ederek salona götürmesine gerek olmayacak.

Sınav uygulaması kapsamında adaylara kurşun kalem, silgi, kalemtıraş ve peçete ÖSYM tarafından verilecek. Sınav sırasında kullanılacak temel araç ve gereçler adaylara sınav merkezinde teslim edilecek.

KPSS sınavında kalem silgi veriliyor mu, giriş belgesi siyah beyaz olur mu? İşte KPSSde yasak olan eşyalar





KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ SİYAH BEYAZ OLUR MU?

Sınava giriş belgesinin renkli olarak çıkarılması zorunlu değil. Adaylar sınav giriş belgelerini siyah-beyaz olarak da çıktı alarak kullanabilecek.

Giriş belgesinde asıl önemli olan belgenin renkli olup olmamasından ziyade üzerindeki bilgilerin okunabilir durumda bulunması. Siyah-beyaz çıktı alan adayların, belgedeki fotoğrafın, kimlik bilgilerinin ve diğer güvenlik unsurlarının net şekilde görüldüğünü kontrol etmesi gerekiyor.



KPSS sınavında kalem silgi veriliyor mu, giriş belgesi siyah beyaz olur mu? İşte KPSSde yasak olan eşyalar

KPSS'DE SU ŞİŞESİ SERBEST Mİ?

Sınav günü adayların merak ettiği konulardan biri de sınav salonuna su götürülüp götürülemeyeceği. ÖSYM'nin sınav kuralları kapsamında bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisindeki suyun sınav binasına alınmasına izin veriliyor. Ancak su şişesinin şeffaf olması ve üzerindeki bandın çıkarılmış bulunması gerekiyor.

KPSS sınavında kalem silgi veriliyor mu, giriş belgesi siyah beyaz olur mu? İşte KPSSde yasak olan eşyalar

KPSS ÖN LİSANS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

2026 KPSS Ön Lisans oturumu 4 Ekim 2026 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Sınavın başlangıç saatinden önce adayların sınav binalarında bulunması gerekiyor. ÖSYM'nin uyguladığı saat kuralı nedeniyle saat 10.00'dan itibaren adayların sınav binalarına girişine izin verilmeyecek. Bu nedenle adayların yalnızca sınav başlangıç saatini değil, binaya son giriş saatini de dikkate alarak hareket etmesi gerekiyor.

KPSS sınavında kalem silgi veriliyor mu, giriş belgesi siyah beyaz olur mu? İşte KPSSde yasak olan eşyalar

KPSS SINAVINDA HANGİ EŞYALAR YASAK?

ÖSYM'nin sınav güvenliği kapsamında belirlediği kurallar doğrultusunda adayların sınav merkezine giderken yanlarında ambalajı sökülmüş su, sınav giriş belgeleri ve kimlik dışında eşya bulundurmaması gerekiyor.

KPSS sınavında kalem silgi veriliyor mu, giriş belgesi siyah beyaz olur mu? İşte KPSSde yasak olan eşyalar

Müsvedde kağıdı, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete, cetvel, pergel, açıölçer ve hesap makinesi gibi materyaller sınav binasına alınmıyor. Anahtarlık, para, toplu taşıma kartı, kol saati, küpe, kolye, bileklik, yüzük gibi eşyaların da sınav salonuna girerken adayların üstünde olmaması gerekiyor. Ayrıca adayların sınavda kullanmak amacıyla kendi kalem, silgi ve kalemtıraşlarını getirmelerine de izin verilmiyor. Sınav için gerekli temel kırtasiye malzemeleri ÖSYM tarafından sağlanıyor.





| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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