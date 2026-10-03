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KPSS ön lisans sınavı saat kaçta başlayacak, bitecek?

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KPSS ön lisans sınavı saat kaçta başlayacak, bitecek?
Başlık ResmiKPSS ön lisans sınavı saat kaçta başlayacak, bitecek?

KPSS Ön Lisans 2026 sınavı için geri sayım sürerken adayların gündeminde sınav saati, oturum süresi, kapıların kapanış zamanı ve soru sayısı yer alıyor. ÖSYM'nin yayımladığı sınav giriş belgeleriyle bina ve salon bilgileri erişime açılırken 4 Ekim Pazar günü uygulanacak sınav öncesi dikkat edilmesi gereken ayrıntılar da netleşti.

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2026 KPSS Ön Lisans sınavına katılacak adaylar son hazırlıklarını tamamlarken sınav günü uygulanacak kuralları araştırıyor. Sınava giriş belgeleri 24 Eylül saat 10.30'dan itibaren ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişime açıldı. Sınav, Türkiye'nin 81 ili ile Lefkoşa'da toplam 160 sınav merkezinde gerçekleştirilecek.

KPSS ÖN LİSANS SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, BİTECEK?

2026 KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. ÖSYM'nin uyguladığı sınav güvenliği kuralları kapsamında adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. ÖSYM'nin yayımladığı sınav giriş belgesinde adayın sınava gireceği bina, salon ve diğer gerekli bilgiler bulunuyor. Sınava giriş belgesi AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle alınabiliyor. KPSS Ön Lisans oturumunda adaylara 130 dakika cevaplama süresi verilecek. 10.15'te başlayan sınavın 12.25'te sona ermesi bekleniyor.

KPSS ön lisans sınavı saat kaçta başlayacak, bitecek?
Başlık ResmiKPSS ön lisans sınavı saat kaçta başlayacak, bitecek?

KPSS ÖN LİSANS SINAVINDA KAÇ SORU SORULACAK?

2026 KPSS Ön Lisans sınavında adaylara toplam 120 soru yöneltilecek. Sınavda Genel Yetenek ve Genel Kültür alanlarından sorular yer alacak. Genel Yetenek bölümünde 60, Genel Kültür bölümünde ise 60 soru bulunacak. Adaylar tüm soruları kendilerine tanınan 130 dakikalık süre içerisinde cevaplayacak.

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Editör : İREM ÖZCAN
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