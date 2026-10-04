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Araba anahtarı ile KPSS sınavına girilir mi? Ehliyetle KPSS'ye girilir mi?

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Araba anahtarı ile KPSS sınavına girilir mi? Ehliyetle KPSS'ye girilir mi?
Başlık ResmiAraba anahtarı ile KPSS sınavına girilir mi? Ehliyetle KPSSye girilir mi? "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

KPSS Ön Lisans sınavı için adaylar sınav merkezlerine gitmeye hazırlanırken, sınav binasına alınacak eşyalar ve geçerli kimlik belgeleri merak ediliyor. Bilhassa sınav öncesi ''Araba anahtarı ile KPSS sınavına girilir mi? Ehliyetle KPSS'ye girilir mi?'' sorularının cevapları araştırılıyor.

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2026-KPSS Ön Lisans sınavı nedeniyle adayların sınav günü uyması gereken kurallar yeniden gündeme geldi. Sınav salonuna girişte yalnızca sınav giriş belgesi ve kimlik kontrolü yapılmıyor; adayların üzerlerinde veya yanlarında bulunan eşyalar da güvenlik kontrollerinden geçiriliyor. Peki, araba anahtarı ile KPSS sınavına girilir mi? Ehliyetle KPSS'ye girilir mi?

Araba anahtarı ile KPSS sınavına girilir mi? Ehliyetle KPSSye girilir mi?
Başlık ResmiAraba anahtarı ile KPSS sınavına girilir mi? Ehliyetle KPSSye girilir mi?

ARABA ANAHTARI İLE KPSS SINAVINA GİRİLİR Mİ?

KPSS'ye girecek adayların sınav binasına araba anahtarıyla girmelerine izin verilmiyor. ÖSYM'nin sınav kurallarında her türlü araç anahtarının sınav binasına götürülmesi yasak eşyalar arasında yer alıyor.

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmadığı için adayların araçlarını sınav merkezine getirirken bu durumu dikkate alması gerekiyor. Bu nedenle sınav günü araçla gelecek adayların anahtarlarını sınav binasına sokamayacağını göz önünde bulundurarak hareket etmesi önemli.

Araba anahtarı ile KPSS sınavına girilir mi? Ehliyetle KPSSye girilir mi?
Başlık ResmiAraba anahtarı ile KPSS sınavına girilir mi? Ehliyetle KPSSye girilir mi?

EHLİYETLE (SÜRÜCÜ BELGESİ) KPSS'YE GİRİLİR Mİ?

KPSS'ye girişte ehliyet, geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmiyor. ÖSYM'nin belirlediği kurallara göre adayların Sınava Giriş Belgesi'nin yanı sıra geçerli bir T.C. Kimlik Kartı, nüfus cüzdanı veya geçerli pasaport bulundurması gerekiyor. Sürücü belgesi, meslek kimlik kartı ve benzeri belgeler sınava giriş için geçerli kimlik olarak sayılmıyor. Bu nedenle yalnızca ehliyeti bulunan adaylar, sınav günü kimlik şartını karşılamış kabul edilmiyor ve sınava alınmıyor.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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