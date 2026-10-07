2026-KPSS Lisans sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların araştırdığı konuların başında KPSS puan türleri geliyor. P1, P2, P3, P10 ve P48 gibi puan türlerinin hangi testlerden oluştuğu ve hangi kadrolarda kullanıldığı merak ediliyor. Ön lisans adayları için P93, ortaöğretim adayları için ise P94 puan türü öne çıkıyor. KPSS puan türleri neler, P1, P2, P3, P48, P93, P94 nedir ve KPSS A grubu ve B grubu farkı nedir soruları ise gündemde.

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2026-KPSS Lisans sonuçlarının erişime açılmasıyla birlikte adaylar aldıkları puanları incelemeye başladı. Fakat KPSS'de sonuç ekranında görülen puanların tamamı aynı amaçla kullanılmıyor. Adayın hangi sınava girdiği, hangi testleri çözdüğü, mezuniyet düzeyi ve başvurmayı planladığı kadro gibi unsurlar hangi puan türünün dikkate alınacağını belirliyor. Peki, KPSS puan türleri neler, P1, P2, P3, P48, P93, P94 nedir? KPSS A grubu ve B grubu farkı nedir?

KPSS puan türleri neler, P1, P2, P3, P48, P93, P94 nedir? KPSS A grubu ve B grubu farkı nedir?

KPSS PUAN TÜRLERİ NELER?

KPSS'de adayların eğitim düzeyine ve başvuracakları kadrolara göre farklı puan türleri kullanılıyor. Lisans adaylarında P1, P2, P3 ve A grubu puanları, ön lisans için P93, ortaöğretim için ise P94 kullanılıyor. Hangi puan türünün geçerli olduğu, başvurulacak kadronun ilanında belirtiliyor.

KPSS puan türleri neler, P1, P2, P3, P48, P93, P94 nedir? KPSS A grubu ve B grubu farkı nedir?

KPSS P1, P2, P3 NEDİR?

KPSS P1'de Genel Yetenek yüzde 70, Genel Kültür yüzde 30 ağırlığa sahip. P2'de bu oranlar yüzde 60 Genel Yetenek ve yüzde 40 Genel Kültür olarak uygulanıyor. P3'te ise iki test eşit ağırlıkta değerlendiriliyor ve yüzde 50'şer oran kullanılıyor; P3 özellikle lisans düzeyindeki B grubu merkezi yerleştirmelerde kullanılıyor.

KPSS puan türleri neler, P1, P2, P3, P48, P93, P94 nedir? KPSS A grubu ve B grubu farkı nedir?

KPSS P48 NEDİR?

KPSS P48, A grubu puan türleri arasında yer alıyor ve Genel Yetenek ile Genel Kültür testlerinin yanında alan bilgisi testlerini de kapsıyor. P48'in hangi kurum ve kadrolarda kullanılacağı ilgili personel alım ilanında belirtiliyor.

Puan türü Ağırlıklı alan Başlangıç puanı Kullanım alanı P4-P11 Hukuk P4 Hukuk ağırlıklı kariyer kadroları P12-P13 İstatistik P12 İstatistik ve aktüerya alanındaki kadrolar P14-P18 İktisat P14 İktisat ağırlıklı kariyer kadroları P19-P23 Maliye P19 Maliye ağırlıklı kadrolar P24-P28 İşletme P24 İşletme ve yönetim kadroları P29-P33 Kamu Yönetimi P29 İdari kariyer kadroları P34-P38 Uluslararası İlişkiler P34 Dış ilişkiler ve AB birimleri P39-P43 ÇEEİ P39 Çalışma ve sosyal güvenlik alanındaki kadrolar P44-P48 Muhasebe P44 Muhasebe ve denetim kadroları

KPSS puan türleri neler, P1, P2, P3, P48, P93, P94 nedir? KPSS A grubu ve B grubu farkı nedir?

KPSS P93 VE P94 NEDİR?

KPSS P93, ön lisans mezunları için kullanılan puan türüdür. P94 ise ortaöğretim mezunu adayların puan türü ve her iki puanda da Genel Yetenek ile Genel Kültür yüzde 50'şer ağırlık taşıyor. P93 ve P94'ün kullanım alanları, ilgili merkezi yerleştirme kılavuzu ve kurum ilanlarına göre belirleniyor.

KPSS puan türleri neler, P1, P2, P3, P48, P93, P94 nedir? KPSS A grubu ve B grubu farkı nedir?

P4'TEN P48'E KADAR HANGİ PUAN TÜRLERİ VAR?

P4 ile P48 arasındaki puan türleri, KPSS A grubu adaylarının alan bilgisi testlerindeki performanslarını da dikkate alan farklı puan kombinasyonlarından oluşuyor. Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Muhasebe ve İstatistik gibi alanlar bu puanların hesaplanmasında kullanılabiliyor. Hangi puan türünün hangi kadro için geçerli olduğu kurumların yayımladığı ilanlarda açıklanıyor.

KPSS puan türleri neler, P1, P2, P3, P48, P93, P94 nedir? KPSS A grubu ve B grubu farkı nedir?

KPSS A GRUBU VE B GRUBU ARASINDAKİ FARK NE?

KPSS A grubu kadrolar daha çok uzman yardımcılığı, müfettiş yardımcılığı ve denetmen yardımcılığı gibi kariyer meslekleri kapsıyor ve kurumlar kendi giriş sınavlarını yapabiliyor. B grubu kadrolarda ise merkezi yerleştirme önemli bir yer tutuyor. Lisans düzeyinde P3, ön lisans düzeyinde P93 ve ortaöğretim düzeyinde P94, B grubu merkezi yerleştirmelerde öne çıkan puan türleri arasında.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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