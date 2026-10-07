Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Haberler

KPSS puan türleri neler, P1, P2, P3, P48, P93, P94 nedir? KPSS A grubu ve B grubu farkı nedir?

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
KPSS puan türleri neler, P1, P2, P3, P48, P93, P94 nedir? KPSS A grubu ve B grubu farkı nedir?
Başlık ResmiKPSS puan türleri neler, P1, P2, P3, P48, P93, P94 nedir? KPSS A grubu ve B grubu farkı nedir?

2026-KPSS Lisans sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların araştırdığı konuların başında KPSS puan türleri geliyor. P1, P2, P3, P10 ve P48 gibi puan türlerinin hangi testlerden oluştuğu ve hangi kadrolarda kullanıldığı merak ediliyor. Ön lisans adayları için P93, ortaöğretim adayları için ise P94 puan türü öne çıkıyor. KPSS puan türleri neler, P1, P2, P3, P48, P93, P94 nedir ve KPSS A grubu ve B grubu farkı nedir soruları ise gündemde.

Kaydet
|

2026-KPSS Lisans sonuçlarının erişime açılmasıyla birlikte adaylar aldıkları puanları incelemeye başladı. Fakat KPSS'de sonuç ekranında görülen puanların tamamı aynı amaçla kullanılmıyor. Adayın hangi sınava girdiği, hangi testleri çözdüğü, mezuniyet düzeyi ve başvurmayı planladığı kadro gibi unsurlar hangi puan türünün dikkate alınacağını belirliyor. Peki, KPSS puan türleri neler, P1, P2, P3, P48, P93, P94 nedir? KPSS A grubu ve B grubu farkı nedir?

KPSS puan türleri neler, P1, P2, P3, P48, P93, P94 nedir? KPSS A grubu ve B grubu farkı nedir?
Başlık ResmiKPSS puan türleri neler, P1, P2, P3, P48, P93, P94 nedir? KPSS A grubu ve B grubu farkı nedir?

KPSS PUAN TÜRLERİ NELER?

KPSS'de adayların eğitim düzeyine ve başvuracakları kadrolara göre farklı puan türleri kullanılıyor. Lisans adaylarında P1, P2, P3 ve A grubu puanları, ön lisans için P93, ortaöğretim için ise P94 kullanılıyor. Hangi puan türünün geçerli olduğu, başvurulacak kadronun ilanında belirtiliyor.

KPSS puan türleri neler, P1, P2, P3, P48, P93, P94 nedir? KPSS A grubu ve B grubu farkı nedir?
Başlık ResmiKPSS puan türleri neler, P1, P2, P3, P48, P93, P94 nedir? KPSS A grubu ve B grubu farkı nedir?

KPSS P1, P2, P3 NEDİR?

KPSS P1'de Genel Yetenek yüzde 70, Genel Kültür yüzde 30 ağırlığa sahip. P2'de bu oranlar yüzde 60 Genel Yetenek ve yüzde 40 Genel Kültür olarak uygulanıyor. P3'te ise iki test eşit ağırlıkta değerlendiriliyor ve yüzde 50'şer oran kullanılıyor; P3 özellikle lisans düzeyindeki B grubu merkezi yerleştirmelerde kullanılıyor.

KPSS puan türleri neler, P1, P2, P3, P48, P93, P94 nedir? KPSS A grubu ve B grubu farkı nedir?
Başlık ResmiKPSS puan türleri neler, P1, P2, P3, P48, P93, P94 nedir? KPSS A grubu ve B grubu farkı nedir?

KPSS P48 NEDİR?

KPSS P48, A grubu puan türleri arasında yer alıyor ve Genel Yetenek ile Genel Kültür testlerinin yanında alan bilgisi testlerini de kapsıyor. P48'in hangi kurum ve kadrolarda kullanılacağı ilgili personel alım ilanında belirtiliyor.

Puan türüAğırlıklı alanBaşlangıç puanıKullanım alanı
P4-P11HukukP4Hukuk ağırlıklı kariyer kadroları
P12-P13İstatistikP12İstatistik ve aktüerya alanındaki kadrolar
P14-P18İktisatP14İktisat ağırlıklı kariyer kadroları
P19-P23MaliyeP19Maliye ağırlıklı kadrolar
P24-P28İşletmeP24İşletme ve yönetim kadroları
P29-P33Kamu YönetimiP29İdari kariyer kadroları
P34-P38Uluslararası İlişkilerP34Dış ilişkiler ve AB birimleri
P39-P43ÇEEİP39Çalışma ve sosyal güvenlik alanındaki kadrolar
P44-P48MuhasebeP44Muhasebe ve denetim kadroları
KPSS puan türleri neler, P1, P2, P3, P48, P93, P94 nedir? KPSS A grubu ve B grubu farkı nedir?
Başlık ResmiKPSS puan türleri neler, P1, P2, P3, P48, P93, P94 nedir? KPSS A grubu ve B grubu farkı nedir?

KPSS P93 VE P94 NEDİR?

KPSS P93, ön lisans mezunları için kullanılan puan türüdür. P94 ise ortaöğretim mezunu adayların puan türü ve her iki puanda da Genel Yetenek ile Genel Kültür yüzde 50'şer ağırlık taşıyor. P93 ve P94'ün kullanım alanları, ilgili merkezi yerleştirme kılavuzu ve kurum ilanlarına göre belirleniyor.

KPSS puan türleri neler, P1, P2, P3, P48, P93, P94 nedir? KPSS A grubu ve B grubu farkı nedir?
Başlık ResmiKPSS puan türleri neler, P1, P2, P3, P48, P93, P94 nedir? KPSS A grubu ve B grubu farkı nedir?

P4'TEN P48'E KADAR HANGİ PUAN TÜRLERİ VAR?

P4 ile P48 arasındaki puan türleri, KPSS A grubu adaylarının alan bilgisi testlerindeki performanslarını da dikkate alan farklı puan kombinasyonlarından oluşuyor. Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Muhasebe ve İstatistik gibi alanlar bu puanların hesaplanmasında kullanılabiliyor. Hangi puan türünün hangi kadro için geçerli olduğu kurumların yayımladığı ilanlarda açıklanıyor.

KPSS puan türleri neler, P1, P2, P3, P48, P93, P94 nedir? KPSS A grubu ve B grubu farkı nedir?
Başlık ResmiKPSS puan türleri neler, P1, P2, P3, P48, P93, P94 nedir? KPSS A grubu ve B grubu farkı nedir?

KPSS A GRUBU VE B GRUBU ARASINDAKİ FARK NE?

KPSS A grubu kadrolar daha çok uzman yardımcılığı, müfettiş yardımcılığı ve denetmen yardımcılığı gibi kariyer meslekleri kapsıyor ve kurumlar kendi giriş sınavlarını yapabiliyor. B grubu kadrolarda ise merkezi yerleştirme önemli bir yer tutuyor. Lisans düzeyinde P3, ön lisans düzeyinde P93 ve ortaöğretim düzeyinde P94, B grubu merkezi yerleştirmelerde öne çıkan puan türleri arasında.

İLGİLİ HABERLER
KPSS branş bazında sıralama ne zaman açıklanacak? 2026-KPSS Lisans sonuçları erişime açıldı
HABERLER
KPSS branş bazında sıralama ne zaman açıklanacak? 2026-KPSS Lisans sonuçları erişime açıldı
2026 KPSS Lisans sonuçları açıklandı! Hangi soru iptal edildi, merkezi atama tercihleri ne zaman?
HABERLER
2026 KPSS Lisans sonuçları açıklandı! Hangi soru iptal edildi, merkezi atama tercihleri ne zaman?
Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.