2026-KPSS Lisans sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların gündeminde bu kez branş bazında sıralama yer aldı. KPSS branş bazında sıralama ne zaman açıklanacak sorusu adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. ÖSYM tarafından henüz 2026 KPSS Lisans branş bazında sıralamaların açıklanacağı kesin tarih duyurulmazken, gözler geçmiş yıllardaki takvimlere çevrildi.

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2026-KPSS Lisans sonuçları 7 Ekim 2026 tarihinde adayların erişimine açıldı. Genel Yetenek-Genel Kültür ile Alan Bilgisi oturumlarına katılan adaylar puanlarını öğrenirken, özellikle öğretmen adayları ve kamuya atanmayı hedefleyen lisans mezunları için yeni bir süreç başladı. Peki, KPSS branş bazında sıralama ne zaman açıklanacak?

KPSS branş bazında sıralama ne zaman açıklanacak? 2026-KPSS Lisans sonuçları erişime açıldı

KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMA NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 KPSS Lisans sonuçları 22 Ağustos 2024 tarihinde açıklanmış, branş bazında sıralamalar ise 10 Eylül 2024'te duyurulmuştu.

KPSS branş bazında sıralama ne zaman açıklanacak? 2026-KPSS Lisans sonuçları erişime açıldı

Yeniden değerlendirme kapsamında Genel Yetenek Testi'ndeki 3 ve 29 numaralı sorular ile Genel Kültür Testi'ndeki 33 ve 36 numaralı sorular iptal edildi. Adayların güncellenen sonuçları 7 Kasım 2024 tarihinde erişime açıldı.

KPSS branş bazında sıralama ne zaman açıklanacak? 2026-KPSS Lisans sonuçları erişime açıldı

Yeniden değerlendirme ile sonuçların açıklanmasının ardından ÖSYM 19 Kasım 2024 tarihinde 2024 KPSS Lisans branş bazında sıralamalarını yeniden yayımlamıştı.

2026 KPSS branş bazında sıralamaların da benzer şekilde önümüzdeki hafta açıklanması öngörülüyor.





| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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