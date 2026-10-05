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MASAK’taki casusluk soruşturmasından KPSS skandalı çıktı! Sınavdan iki gün önce soru-cevapları vermiş

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MASAK’taki casusluk soruşturmasından KPSS skandalı çıktı! Sınavdan iki gün önce soru-cevapları vermiş
Başlık ResmiMASAK’taki casusluk soruşturmasından KPSS skandalı çıktı! Sınavdan iki gün önce soru-cevapları vermiş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen casusluk soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı. Soruşturmanın en kritik isimlerinden eski MASAK İstatistikçisi Eda Aydoğan’ın tüm verileri görüp değiştirebilen ‘Admin’ yetkisiyle Entegre Mali İstihbarat Sistemi’ne giriş yaptığı, 2013 KPSS’den iki gün önce FETÖ hücre evine şıkları işaretli sınav sorularını getirdiği belirlendi. Aynı zamanda bazı şirketlerin ihaleler yoluyla örgüte 210 milyon TL finansman sağladığı da tespit edildi. Eski MASAK Başkan Yardımcısı İnönü Akgün Alp, kurum çalışanları Eda Aydoğan ve Güner Eke tutuklandı. İşte detaylar…

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Siyasal veya Askeri Casusluk" soruşturmasında eski MASAK Başkan Yardımcısı İnönü Akgün Alp ile kurum çalışanları Eda Aydoğan, Güner Eke tutuklandı. Şüpheliler Zehra Yılmaz, Zeki Özcan ve Mehmet Yazıcı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Casusluk soruşturmasında, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) bünyesindeki Entegre Mali İstihbarat Sistemi (EMİS) ile organize casusluk ve veri sabotajının çarpıcı detayları ortaya çıktı. Soruşturmanın en kritik isimleri arasında yer alan eski MASAK İstatistikçisi Eda Aydoğan hakkındaki tespitler, dikkat çekti.

MASAK’taki casusluk soruşturmasından KPSS skandalı çıktı! Sınavdan iki gün önce soru-cevapları vermiş
Başlık ResmiMASAK’taki casusluk soruşturmasından KPSS skandalı çıktı! Sınavdan iki gün önce soru-cevapları vermiş

VERİ TABANINA ‘ADMİN’ GİBİ ERİŞMİŞ

Sabah gazetesinden Atakan Irmak’ın haberine göre, Eda Aydoğan’ın kurumda hiçbir idari yetkisi bulunmamasına rağmen, 2016-2019 yılları arasında tüm verileri görüp değiştirebilen tam yetkili 'ADMIN' sıfatıyla Oracle Exadata veri tabanına erişim sağladığı saptandı.

ŞÜPHELİ PARA TRANSFERLERİ

Aynı zamanda Eda Aydoğan'ın MASAK'ta görevlendirilen örgüt bağlantılı bilişim çalışanı ile şüpheli para transferlerinin bulunduğu da belirlendi.

MASAK’taki casusluk soruşturmasından KPSS skandalı çıktı! Sınavdan iki gün önce soru-cevapları vermiş
Başlık ResmiMASAK’taki casusluk soruşturmasından KPSS skandalı çıktı! Sınavdan iki gün önce soru-cevapları vermiş

KPSS’DEN 2 GÜN ÖNCE SORULARI VERMİŞ

Soruşturma dosyasına giren bir tanık beyanında ise Aydoğan, 2013 KPSS’den iki gün önce kaldıkları FETÖ hücre evine şıkları işaretli sınav sorularını getirerek şüphelilere yemin ettiren kişi olarak teşhis edildi.

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GÜVENLİK MEKANİZMASI, DEVRE DIŞI BIRAKILDI

Tespitlere göre Siyasi Nüfuz Sahibi Kişiler (PEP) koruma sistemine de müdahale edildi. Siyasi kişilerin mali verileri sorgulandığında üst amirlere otomatik e-posta gönderen güvenlik mekanizması, 15 Temmuz darbe girişiminden hemen sonra 2 Eylül 2016 tarihinde sessizce devre dışı bırakıldı.

MASAK’taki casusluk soruşturmasından KPSS skandalı çıktı! Sınavdan iki gün önce soru-cevapları vermiş
Başlık ResmiMASAK’taki casusluk soruşturmasından KPSS skandalı çıktı! Sınavdan iki gün önce soru-cevapları vermiş

CUMHURBAŞKANI VE YAKINLARINA USULSÜZ SORGULAMA

Sistemin kapatılmasının ardından 2 Eylül 2016 ile 31 Aralık 2018 tarihleri arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yakınları ve bazı kabine üyeleri hakkında EMİS sistemi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve Vergi Kimlik Numarası girilerek usulsüz, yetkisiz ve casusluk amaçlı sorgulamalar yapıldığı belgelendi.

MASAK’taki casusluk soruşturmasından KPSS skandalı çıktı! Sınavdan iki gün önce soru-cevapları vermiş
Başlık ResmiMASAK’taki casusluk soruşturmasından KPSS skandalı çıktı! Sınavdan iki gün önce soru-cevapları vermiş

ESKİ MASAK BAŞKAN YARDIMCISI ONAYLAMIŞ

Bu koruma kalkanının kaldırılması sürecini onaylayan bürokratın ise tutuklanan eski Başkan Yardımcısı İnönü Akgün Alp olduğu tespit edildi.

MASAK’taki casusluk soruşturmasından KPSS skandalı çıktı! Sınavdan iki gün önce soru-cevapları vermiş
Başlık ResmiMASAK’taki casusluk soruşturmasından KPSS skandalı çıktı! Sınavdan iki gün önce soru-cevapları vermiş

FETÖ'YE 210 MİLYONLUK FİNANSMAN

MASAK'ın yazılım altyapısını yürüten ve ortakları Akıncı Üssü'nde yakalanan sivil imam Hakan Çiçek ile mahrem imamlardan oluşan AGMLAB, MRD ve Barış Ata isimli bilişim şirketlerine TMSF kayyım olarak atandı. Bu şirketlerin ihaleler yoluyla örgüte 210 milyon TL finansman sağladığı belirlendi. Yazılımlarda AUDIT log kayıtlarının tutulmadığı, tanımlayıcı alanların silindiği ve Cumhurbaşkanı dahil tepe yönetime yapılan izinsiz erişimlerin izlerinin sistemden profesyonelce temizlendiği saptandı.

MASAK’taki casusluk soruşturmasından KPSS skandalı çıktı! Sınavdan iki gün önce soru-cevapları vermiş
Başlık ResmiMASAK’taki casusluk soruşturmasından KPSS skandalı çıktı! Sınavdan iki gün önce soru-cevapları vermiş

“SİSTEM OTOMATİK TARIYOR” SAVUNMASI

Soruşturmada şüpheli sıfatıyla ifade veren eski MASAK Başkanları Mürsel Ali Kaplan, İbrahim Hakkı Polat ve Osman Dereli suçlamaları reddederken, Dereli, Log kayıtlarında Cumhurbaşkanı'nın T.C. kimlik numarasının çıkmasına ilişkin de savunma yaptı. Dereli, bu durumun bağış kampanyalarına katılan kişilerin hesaplarının sistem tarafından otomatik taranmasından kaynaklandığını, doğrudan ve kasıtlı bir sorgulama yapılmadığını iddia etti.

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: HABER MERKEZİ
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