KPSS sonuçları için geri sayım başladı. 6, 12 ve 13 Eylül 2026 tarihlerinde Genel Yetenek-Genel Kültür ile Alan Bilgisi oturumlarına katılan adaylar, 2026 KPSS lisans sonuçlarının saat kaçta açıklanacağını ve sonuç sorgulama ekranının ne zaman erişime açılacağını araştırıyor.

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2026 KPSS Lisans sonuçlarını bekleyen adayların gözü ÖSYM'den gelecek duyuruya çevrildi. Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi oturumlarına katılan adaylar, sonuçların hangi gün ve saat kaçta açıklanacağını, KPSS sonuç ekranına nasıl ulaşacaklarını ve puanlarını nereden görüntüleyebileceklerini araştırıyor.

KPSS SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

2026 KPSS Lisans sonuçları 7 Ekim 2026 Çarşamba günü açıklanacak. ÖSYM'nin sınav takviminde Genel Yetenek-Genel Kültür, Alan Bilgisi 1. gün ve Alan Bilgisi 2. gün sonuç tarihi 7 Ekim olarak gösteriliyor.

ÖSYM sonuç duyurularını gün içinde farklı saatlerde yayımlayabiliyor. Bu nedenle adayların 7 Ekim günü ÖSYM'nin resmi duyurularını ve sonuç sistemini takip etmesi gerekiyor.

KPSS saat kaçta açıklanacak? 2026 KPSS lisans sonuç ekranı

2026 KPSS LİSANS SONUÇ EKRANI

2026 KPSS Lisans sonuçları açıklandığında adaylar sonuçlarını ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden sorgulayabilecek. Sisteme T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yapılarak Genel Yetenek-Genel Kültür ve ilgili Alan Bilgisi oturumlarına ait sonuçlar görüntülenebilecek. Sonuç belgesinde adayın puanları ve değerlendirme bilgileri yer alacak.

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