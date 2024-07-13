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KPSS sınavında eşya bırakmak için emanetçiler bu sene de olmayacak (2024)

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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KPSS sınavında eşya bırakmak için emanetçiler bu sene de olmayacak (2024)

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

14 Temmuz günü gerçekleşecek olan KPSS sınavına kısa süre kala adaylar eşyalarını nereye bırakabileceğini araştırmaya başladı. Sınav merkezi çevresinde emanetçi olacak mı merak edilirken geçen sene olduğu gibi bu sene de olmayacak.

KPSS sınavına az bir süre kala adaylar bozuk para, telefon, anahtar, ulaşım kartı gibi eşyalarını emanet etmek üzere emanetçiler açık mı, var mı araştırmaya başladı.

Sınav yarın iki oturum halinde olurken sonuçlar 23 Ağustos'ta açıklanacak.

2024 KPSS SINAVINDA EMANETÇİ OLACAK MI?

2023 yılında sınav merkezlerinde emanetçi bulunmazken bu sene de olmaması bekleniyor. Okul çevresinde emanetçilerin olma ihtimali olurken ilçeye göre değişiklik gösterebilir.

ÖSYM'ye göre sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmaz. Bu nedenle adaylar, kılavuzda belirtilen yasaklı maddeleri sınav binalarına getirilmemelidir.

KPSS sınavında eşya bırakmak için emanetçiler bu sene de olmayacak (2024) - 1. Resim

KPSS SINAVINA ALINMAYACAK OLAN EŞYALAR NELER?

ÖSYM kılavuzundaki bilgiler şöyle:

"Çanta, cüzdan, cep telefonu, her türlü saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, kağıt/madeni para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing hariç),

her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla, Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik cihaz, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla, Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla, Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla, Bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle, Kutu/şişe içerisinde ilaçla gelmeleri kesinlikle yasaktır."

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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