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KPSS sınavında kalem ve silgi ÖSYM tarafından veriliyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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KPSS sınavında kalem ve silgi ÖSYM tarafından veriliyor

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yarın gerçekleşecek olan KPSS sınavına kısa süre kala adaylar KPSS'de kalem veriliyor mu merak ederken sınava girerken alınmayacak eşyalar listesini de araştırdı. ÖSYM'nin yayımladığı kılavuza göre kalem, silgi ve kalemtıraş gibi eşyalar sınav esnasında adaylara veriliyor.

14 Temmuz günü iki oturumdan oluşacak olan KPSS sınavına girecek olan adaylar kalem ve silgi götürüp götürmeyeceğini araştırmaya başlarken sınava alınmayacak şeylerin neler olduğunu da merak ediyor. 

KPSS KALEM VERİLİYOR MU 2024?

kalem, silgi, kalemtıraş, şeker ve peçete gibi eşyalar sınava girmeden önce adaylara ÖSYM tarafından verilirken adayların kalem ve silgi getirmesi gerekmiyor.

KPSS sınavında kalem ve silgi ÖSYM tarafından veriliyor - 1. Resim

KPSS SINAVA GİRERKEN ALINMAYACAK EŞYALAR NELER?

ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzda yer alan bilgilere göre sınava getirilmesi yasak olan eşyaların açıklaması şöyle:

"Çanta, cüzdan, cep telefonu, her türlü saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, kağıt/madeni para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing hariç),

her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla, Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik cihaz, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla, Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla, Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla, Bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle, Kutu/şişe içerisinde ilaçla gelmeleri kesinlikle yasaktır."

KPSS sınavına girerken alınmayacaklar arasında anahtarlık, her türlü araç anahtarı ve banka kartı yer aldı - 2. Resim

SINAVA GİRERKEN GEREKEN BELGELER

Yarın yapılacak olan KPSS sınavına kısa süre kaldı. Öğrenciler yanlarında Sınava giriş belgesi, Nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport getirmelidir.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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