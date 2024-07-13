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KPSS adayları için yarın nüfus müdürlükleri açık olacak

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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KPSS adayları için yarın nüfus müdürlükleri açık olacak

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Yarın gerçekleşecek olan Kamu Personeli Seçme Sınavı nedeniyle nüfus müdürlükleri, saat 07.00-14.30 saatlerinde açık olacak.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, yarın düzenlenecek 2024 Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-KPSS Lisans) dolayısıyla nüfus müdürlüklerinin açık bulundurulacağını bildirdi.

SAAT VERİLDİ

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, yarınki sınava katılacakların ihtiyaç duyacakları belgeleri karşılamak amacıyla sınav merkezi olan il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin sınav günü 07.00-14.30 saatlerinde açık bulundurulacağı belirtildi.

İşlemlerin randevusuz gerçekleştirileceği bildirilen açıklamada, adayların vakit kaybı yaşamaması için başvurudan önce sınava giriş belgesini ibraz etmesi gerektiği kaydedildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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