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Daha 16 yaşındaydı! Serinlemek için girdiği gölden cansız bedeni çıkarıldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Güvenlik Önlemleri, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Erzurum'da dün arkadaşlarıyla serinlemek için Tortum gölüne giren 16 yaşındaki çocuk gözden kayboldu. Ekiplerin harekete geçmesiyle birlikte bu sabah çocuğun cansız bedeni bulundu.

Dün saat 17.00 sıralarında, serinlemek amacıyla Tortum gölüne giren bir grup çocuktan biri olan Bedirhan Kotan (16), suda gözden kayboldu. Arkadaşlarının ve çevredeki vatandaşların tüm çabalarına rağmen Bedirhan'a ulaşılamadı. Gece boyunca devam eden aramalardan sonuç alınamadı.

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Destek ekipler gelene kadar vatandaşlar kendi imkanlarıyla balık ağlarıyla gölde tarama yaparak Bedirhan'ı bulmaya çalıştılar. Ancak tüm bu çabalar da yetersiz kaldı. Trabzon'dan gelen jandarma arama kurtarma ekipleri, yoğun bir arama çalışmasının ardından Bedirhan Kotan'ın cansız bedenini bugün sabah saatlerinde buldu.

Ceset karaya çıkarılırken göl kenarında bekleyen yakınları gözyaşlarına boğuldu. İlçe sakinleri Tortum Gölü'nde benzer trajedilerin yaşanmaması için gerekli güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini söylediler.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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