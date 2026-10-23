Kültür ve Turizm Bakanlığı 162 sözleşmeli kütüphaneci alımı hakkında duyuru paylaştı. Yayımlanan ilana göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bölümü, puan türü, yeri ve adedi belirtilen münhal Kütüphaneci pozisyonuna sözlü sınav ile toplam 162 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Peki, Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler?

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Kültür ve Turizm Bakanlığı taşra teşkilatı birimlerinde görevlendirmek üzere sözleşmeli personel alacak. Kütüphaneci pozisyonuna sözlü sınav ile toplam 162 sözleşmeli personel alımı yapılacak.Başvurular elektronik ortamda 02.11.2026 – 16.11.2026 tarihleri arasında alınacak. Başvurmak isteyen adaylar, e-Devlet Kapısı üzerinden Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım (Kültür ve Turizm Bakanlığı) veya Kariyer Kapısı platformundan (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) başvurularını gerçekleştirecektir.



Adayların Kariyer Kapısı platformu üzerinden başvurularını onaylamaları ve başvuru işlemlerinin tamamlandığını kontrol etmeleri gerekmektedir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı 162 sözleşmeli kütüphaneci alacak! Başvuru şartları ve tarihleri

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuracak adaylarda aranılan nitelikler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki genel şartlar ve ilan edilen münhal pozisyon için belirtilen özel şartlar aranır:

1. Türk Vatandaşı olmak,

2. Son başvuru tarihi itibarıyla 18 (on sekiz) yaşını tamamlamış olmak,

3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

4. Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

5. Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

6. Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek bedensel veya ruhsal sağlık sorunu bulunmamak, (Atanmaya hak kazanan adaylardan, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmadığını gösterir, tam teşekküllü Devlet veya Devlet Üniversitesi Hastanelerinden alınacak Sağlık Kurulu (Heyet) raporu talep edilecektir.)

7. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesi uyarınca; başvuru tarihi itibarıyla son 1 yıl içerisinde aynı ünvanda 4/B sözleşmeli statüde çalışmakta olan ya da kurumlarınca sözleşmesi feshedilen veya sözleşmesini tek taraflı fesheden adaylar Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1’inci maddesinin 4’üncü fıkrasında yer alan; “fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmüne tabidir. Bu hükme aykırı durum sonradan tespit edilenlerin atamaları iptal edilir.

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