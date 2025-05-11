Lise 3 yıl mı oldu? Yeni zorunlu eğitim düzenlemesinde 3 model söz konusu!

Lise 3 yıl mı oldu, Lise zorunlu eğitim modelleri neler olacak merakla takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) zorunlu eğitimin kapsamını yeniden ele alıyor. Liselerde uygulanacak yeni modeller üzerinde çalışmalar yürütülürken, lise eğitiminin süresi ve içeriği konusunda köklü değişikliklerin gündeme geldiği öğrenildi. Mevcut sistemin günümüz eğitim ve istihdam ihtiyaçlarına cevap veremediği gerekçesiyle alternatif senaryolar masaya yatırıldı.

LİSE 3 YIL MI OLDU ?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yürüttüğü hazırlıklarda öne çıkan öneriler arasında lise eğitiminin süresinin kısaltılması yer alıyor. 12 yıllık zorunlu eğitimin son iki yılını kapsayan lise 3 ve lise 4’ün daha esnek bir yapıya kavuşturulması üzerinde duruluyor.

Bu sayede öğrencilerin hem akademik hem de mesleki gelişimlerini daha özgür biçimde planlamalarının önü açılacak. Ayrıca merkezi sınav baskısının azaltılması da bu dönüşümün temel amaçları arasında.

Henüz lise eğitiminin 3 yıla indirilmesi söz konusu değilken konuya ilişkin değişiklikler masaya yatırılmış durumda.

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MEB'İN MASASINDA HANGİ MODELLER VAR?

Bakanlık tarafından yürütülen saha çalışmaları, uzman görüşleri ve çeşitli kuruluşların önerileri doğrultusunda üç ayrı model üzerinde yoğunlaşıldı. Modellerin her biri, zorunlu lise eğitiminin kapsamını ve yapısını değiştirmeye yönelik farklı yaklaşımlar sunuyor.

İlk model olan “3+1” sisteminde, öğrenciler 3 yıl zorunlu eğitim aldıktan sonra son yılı yani 12. sınıfı üniversiteye hazırlık yılı olarak geçirecek. Modelde 12. sınıf zorunlu olmaktan çıkarılabilir ve öğrenci tercihiyle şekillendirilebilir. Modele göre de lise diploması ilk 3 yıl sonunda verilecek.

İkinci model olan “2+2” sisteminde ise öğrenciler 10. sınıfa kadar zorunlu eğitim alacak. 10. sınıfı tamamlayan öğrencilere lise diploması verilmesi planlanıyor. Akademik ya da mesleki alanda daha fazla ilerlemek isteyen öğrenciler kalan 2 yıllık eğitimi isteğe bağlı olarak sürdürecek.

Üçüncü öneri ise “yaş temelli” model oldu. Yaş temelli modele göre zorunlu eğitim yaşa bağlı olarak şekillenecek. Örneğin 16 yaşını dolduran bir bireyin zorunlu eğitim kapsamı sona erecek. Alternatif bir senaryoda ise lise eğitiminin tamamen gönüllülüğe dayalı hale getirilmesi düşünülüyor.

KABİNEDE GÖRÜŞÜLECEK

Bakanlığın üzerinde çalıştığı modeller, önümüzdeki süreçte kabine toplantısında ele alınacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in, hazırlanan raporları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek olan toplantıya sunması bekleniyor.

Bakan Tekin daha önce katıldığı bir televizyon programında, ortaöğretim sonrası yükseköğretime geçişin yaygınlaştığını ve zorunlu eğitimin fiilen 16 yıla çıktığına dair bir algı oluştuğunu belirtmişti. Bu durumun mesleki eğitime ve sektörel iş gücü ihtiyacına olumsuz yansıdığını vurgulayan Tekin, kamuoyundan gelen taleplere göre reformların şekillendirileceğini ifade etmişti.

EĞİTİMDE ESNEKLİK VE BİREYSELLEŞME HEDEFİ

Bakanlığın yaklaşımında dikkat çeken bir diğer unsur ise öğrenci merkezli ve esnek bir eğitim yapısına geçiş arayışı. Lise kademesindeki öğrencilerin sadece akademik başarıya değil, aynı zamanda kişisel ilgi alanlarına ve yeteneklerine göre şekillenen bir öğrenim sürecine dahil olmaları isteniyor.

Yeni düzenleme ile ders yükünün azaltılması, okul dışı öğrenme kaynaklarının tanınması ve sınav odaklı baskının hafifletilmesi hedefleniyor.

Öğrenci ihtiyaçları, toplumsal beklentiler ve ekonomik gerçekler doğrultusunda geliştirilen modellerin, eğitim sisteminde yeni bir dönemin kapısını aralayıp aralamayacağı, önümüzdeki günlerde yapılacak resmi açıklamalarla netlik kazanacak.