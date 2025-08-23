Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Mahassine Merabet kimdir, nereli? Sultan Orhan dizisinde Nilüfer Hatun rolünü üstlendi

Mahassine Merabet kimdir, nereli? Sultan Orhan dizisinde Nilüfer Hatun rolünü üstlendi

Mahassine Merabet kimdir, nereli? Sultan Orhan dizisinde Nilüfer Hatun rolünü üstlendi
Esaret dizisiyle adını duyuran Faslı oyuncu Mahassine Merabet, yeni bir projeyle gündemde. Bozdağ Film’in merakla beklenen yapımı Sultan Orhan’da Mert Yazıcıoğlu'nun partneri oldu. Merabet, Nilüfer Hatun rolünü üstlendi. Dizinin takipçileri Mahassine Merabet kimdir, nereli ve daha önce oynadığı dizileri araştırıyor.

Kuruluş Osman’ın devamı niteliğindeki Sultan Orhan dizisinde Nilüfer Hatun karakterine oynayacak Mahassine Merabet'in hayatı ve kariyeri merak edildi. 

MAHASSİNE MERABET KİMDİR?

Mahassine Merabet, 24 Ocak 1999 tarihinde Fas’ta doğdu. Eğitim hayatına Fas’ta başlayan Merabet, Muhammed V Üniversitesi’nde Medya ve İletişim Bölümü’nden mezun olduktan sonra İstanbul’a gelerek Nişantaşı Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans yaptı.

Tümay Özokur Akademi’de oyunculuk eğitimi aldı ve çeşitli reklam filmlerinde modellik yaptı. Ayrıca, Arapça, Türkçe ve Fransızca’yı akıcı bir şekilde konuşabiliyor.

Oyunculuk kariyerine 2022 yılında Kanal 7’de yayınlanan “Esaret” dizisinde Hira karakteriyle başlayan Merabet, bu rolle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. 

Mahassine Merabet, Fas kökenli bir oyuncu olup Fas'ta dünyaya geldi.

MAHASSİNE MERABET HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Merabet, 2022’den itibaren Kanal 7’de yayınlanan Esaret dizisinde Hira karakteriyle 551 bölüm rol aldı. Sultan Orhan dizisinde Nilüfer Hatun karakteriyle tekrar izleyici karşısına geçecek.

SULTAN ORHAN DİZİSİNDE NİLÜFER HATUN ROLÜNDE!

Bozdağ Film’in merakla beklenen projesi “Sultan Orhan”, Kuruluş Osman dizisinin Orhan Bey dönemini konu alıyor. Mahassine Merabet, Nilüfer Hatun rolüyle Mert Yazıcıoğlu’nun partneri olarak izleyici karşısına çıkacak.

