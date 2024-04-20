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Malatya’da 3.8 büyüklüğünde deprem oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Malatya’da 3.8 büyüklüğünde deprem oldu

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kandilli Rasathanesi verileri aracılığıyla bugün olan son detaylara ulaşabiliyoruz. 20 Nisan Cumartesi günü Ortaköy-Akçadağ'da meydana gelen sarsıntının ardından deprem mi oldu, kaç şiddetinde soruları araştırıldı.

Bugün sarsıntı hisseden vatandaşlar saat kaçta ve nerede olduğunu araştırmaya başladı. Son verileri sayesinde gün içinde olan sarsıntılara ulaşabilmekteyiz.

20 Nisan günü Malatya'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre detaylar şöyle:

Malatya’da 3.8 büyüklüğünde deprem oldu - 1. Resim

AFAD sayesinde bugün içinde olan tüm sarsıntıların nerede, kaç şiddetinde olduğuna erişebiliyoruz. Kahramanmaraş, Van, Muş, Tokat gibi illerimizde olan depremlerin bilgileri...

SON VERİLER İÇİN TIKLAYINIZ

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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