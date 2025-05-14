Mangal sezonu açıldı, uzmanı uyardı: Sağlığınızı riske etmeyin! Mangal yaparken yapılan bu hata kansere davetiye çıkarıyor!

Yaz aylarında artan mangal etkinlikleri sağlığı tehdit edebilir. Uzmanlar, özellikle tavuk eti ve kömürleşmiş et tüketiminin ciddi mide-bağırsak sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarıyor.

Havaların ısınmasıyla birlikte mangal sezonu da resmen başladı. Parklar, bahçeler ve piknik alanları et kokularıyla dolarken, uzmanlar sağlık açısından önemli uyarılarda bulunuyor. Özellikle sıcak havalarda uygun koşullarda saklanmayan etlerin bakteri üretme riski artarken, yüksek ateşte kömürleşene kadar pişirilen etlerin mide ve bağırsak sağlığını olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor.

UZMAN UYARIYOR: TAVUK ETİ RİSK TAŞIYOR

Medicana Konya Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Bilal Toka, yaz aylarında en çok karşılaşılan tehlikelerden birinin tavuk etinde salmonella gibi bakterilerin üremesi olduğunu belirtiyor. Toka, "Sıcak hava, özellikle protein açısından zengin et ürünlerinin bakteri üretimi açısından çok uygun bir zemin oluşturur. Tavuk eti de bu açıdan en riskli ürünlerin başında gelir" diyor.

Etlerin marine edildikten sonra uzun süre açık havada bekletilmemesi gerektiğine dikkat çeken Toka, bu tür ihmalin gastroenterit ve besin zehirlenmesi gibi sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurguluyor.

KÖMÜRLEŞMİŞ ETLER MİDEYİ TAHRİŞ EDEBİLİR

Yüksek ateşte yanarak kömürleşen etlerin de mide sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olduğunu ifade eden Toka, "Bu şekilde pişirilen etler ile birlikte sık tüketilen turşu, sucuk gibi salamura ürünler mide mukozasına zarar verebilir. Uzun vadede ise mide ve bağırsak hastalıklarına, hatta tümör riskine bile yol açabilir" şeklinde konuştu.

SADECE ET DEĞİL, SEBZE DE OLMALI

Sadece protein ağırlıklı beslenmenin karaciğeri zorladığını belirten Toka, mangal menülerinin mutlaka sebze ve karbonhidrat içerecek şekilde dengelenmesi gerektiğini söylüyor. "Protein ağırlıklı beslenmede karaciğer, enerji ihtiyacını karşılamak için bu proteinleri şekere dönüştürmeye çalışır. Bu da organ üzerinde ekstra yük oluşturur" diyen Toka, hızlı yemek yemenin de mide asidi üretimini artırarak gastrit ve ülser gibi sorunlara yol açabileceğini ifade ediyor.

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