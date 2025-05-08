Yedikleri tavuk onlarca kişiyi hastanelik etti!

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 126 fabrika işçisi yedikleri tavuk sonrası hastanelik oldu. İşçilerin durumunun iyi olduğu fakat hastanelere başvuran kişi sayısında artış olabileceği ifade edildi.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde çeşitli fabrikalarda çalışan 126 işçi öğlen yemeğinde yedikleri tavuktan sonra rahatsızlandı.

ŞİKAYETLER ARTABİLİR! İŞÇİLERİN DURUMU NETLEŞTİ

İlçede faaliyet gösteren 7 farklı fabrikaya yemek veren bir firmanın öğle yemeğinde servis ettiği tavuktan yiyen toplam 126 işçi bir süre sonra kusma ve baş dönmesi şikayetleriyle çeşitli hastanelere başvurdu.

İşçilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı ancak hastanelere başvuran kişi sayısında artış olabileceği öğrenildi.