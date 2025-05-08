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Yedikleri tavuk onlarca kişiyi hastanelik etti!

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Yedikleri tavuk onlarca kişiyi hastanelik etti!
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 126 fabrika işçisi yedikleri tavuk sonrası hastanelik oldu. İşçilerin durumunun iyi olduğu fakat hastanelere başvuran kişi sayısında artış olabileceği ifade edildi.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde çeşitli fabrikalarda çalışan 126 işçi öğlen yemeğinde yedikleri tavuktan sonra rahatsızlandı.

Yedikleri tavuk onlarca kişiyi hastanelik etti! - 1. Resim

ŞİKAYETLER ARTABİLİR! İŞÇİLERİN DURUMU NETLEŞTİ

İlçede faaliyet gösteren 7 farklı fabrikaya yemek veren bir firmanın öğle yemeğinde servis ettiği tavuktan yiyen toplam 126 işçi bir süre sonra kusma ve baş dönmesi şikayetleriyle çeşitli hastanelere başvurdu.

İşçilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı ancak hastanelere başvuran kişi sayısında artış olabileceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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