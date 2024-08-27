Mauro Icardi yeni otomobiliyle antrenmanda! Lamborghini Urus ne kadar?

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, yeni lüks aracıyla bir kez daha gündeme oturdu. Arjantinli golcü, Florya'daki antrenman tesislerine yeni Lamborghini Urus'uyla gelirken görüntülendi. Icardi'nin sarı renkteki bu dikkat çekici otomobili, Fenerbahçeli bir taraftar tarafından polise şikayet edildi.

Mauro Icardi'nin bu yeni aracı, sadece yüksek fiyatıyla değil, aynı zamanda plakasıyla da gündem oldu. 34 R 3003 numaralı plakaya, Galatasaray'ın Fenerbahçe karşısında aldığı 3-0'lık galibiyetlerin skorları işlendi. Hem 4 Haziran'da Galatasaray'ın 3-0 kazandığı maç, hem de 8 Ocak'ta Fenerbahçe'ye karşı deplasmanda alınan 3-0'lık galibiyet, Mauro Icardi'nin plakasına yansıdı.

POLİSE ŞİKAYET EDİLDİ

Mauro Icardi'nin Lamborghini Urus ile Florya'ya giriş yaparken sinyal vermemesi, bir Fenerbahçeli taraftarın dikkatinden kaçmadı ve Arjantinli futbolcu, bu durum nedeniyle Emniyet'e şikayet edildi. Mauro İcardi'nin garajında ise farklı özelliklere sahip 6 araç bulunduğu öğrenildi.

MAURO ICARDİ YENİ LAMBORGHİNİ URUS NE KADAR?

Mauro Icardi, moral bulmak amacıyla garajına eklediği Lamborghini Urus ile dikkat çekti. Icardi'nin bu yeni oyuncağı 52 milyon TL değerinde.

Lamborghini Urus, dünya genelinde popüler olan ve yüksek performansı ile tanınan bir SUV olarak biliniyor. Bu özel aracın sarı renkte olması, Florya'ya giriş yaparken tüm gözleri üzerine çekti.