Ortak Yazılı Sınav Sistemi (OYSS) kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından paylaşıldı. Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden çalışacak sistem 26 Ekim 2026 Pazartesi günü kullanıma açılacak. Peki, 1.dönem ortak yazılı sınavlar ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

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Okullarda gerçekleştirilen yazılı sınavların hazırlanması ve değerlendirilmesi süreçlerinde ortak standartların güçlendirilmesi amacıyla geliştirilen "Ortak Yazılı Sınav Sistemi (OYSS) Uygulama Kılavuzu" yayımlandı. Yeni EBA üzerinden öğretmenlerin kullanımına sunulacak sistemle sınav planlamasından soru hazırlamaya, değerlendirmeden öğrenci, sınıf ve şube bazında analizlere uzanan bütüncül bir ölçme ve değerlendirme süreci yürütülecek.

Sistemle öğretmenlerin sınav hazırlama süreçlerinin desteklenmesi, farklı güçlük düzeylerinde hazırlanmış beceri temelli açık uçlu sorulara erişimin sağlanması ve okul geneli ortak yazılı sınavların öğretim programlarındaki öğrenme çıktılarıyla ilişkilendirilmesi amaçlanıyor.

ORTAOKUL VE LİSELERDE YAPILACAK

Ortak Yazılı Sınav Sistemi, 2026-2027 eğitim öğretim yılı birinci dönem birinci yazılı sınavlarından itibaren resmî ve özel ortaokulların 5, 6 ve 7. sınıflarında Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce; liselerin 9, 10 ve 11. sınıflarında ise Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, din kültürü ve ahlak bilgisi, felsefe ile İngilizce derslerinde uygulanacak ancak 7 ve 11. sınıf İngilizce dersleri, uygulama kapsamında yer almayacak.

ORTAK YAZILI SINAV (OYSS) KILAVUZU YAYIMLANDI

MEB, Ortak Yazılı Sınav Kılavuzunu yayımladı! Ortak yazılı sınavlar ne zaman?

ORTAK SINAVLAR NE ZAMAN?

Ülke geneli ortak yazılı sınavlar; 1. dönemde 6. sınıf matematik, 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı, 7.sınıf Türkçe ve 9. sınıf matematik derslerinden; 2. dönemde ise 7. sınıf matematik, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı, 6. sınıf Türkçe ve 10. sınıf matematik derslerinden gerçekleştirilecek.

Birinci dönem birinci yazılı sınavları 11-12 Kasım 2026'da, birinci dönem ikinci yazılı sınavları 5-6 Ocak 2027'de, ikinci dönem birinci yazılı sınavları 6-7 Nisan 2027'de, ikinci dönem ikinci yazılı sınavları 8-9 Haziran 2027'de yapılacak.

MEB, Ortak Yazılı Sınav Kılavuzunu yayımladı! Ortak yazılı sınavlar ne zaman?

SİSTEM 26 EKİM'DEN İTİBAREN KULLANILACAK

Ortak Yazılı Sınav Sistemi'nin kullanımına ilişkin bilgilendirme ve eğitimler, 19-23 Ekim 2026 tarihlerinde tamamlanacak.

Öğretmenler, 26 Ekim 2026 tarihine kadar sistem üzerinden deneme uygulamaları gerçekleştirebilecek. Bu tarihten itibaren ise okul geneli ortak yazılı sınavlara ilişkin iş ve işlemler sistem üzerinden yürütülecek.

2026-2027 eğitim öğretim yılı birinci dönem birinci yazılı sınavları, yayımlanan uygulama takvimi doğrultusunda gerçekleştirilecek.



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