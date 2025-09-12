Meclis ne zaman açılacak? TBMM açılış tarihi 2025

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılış tarihi en çok merak edilip araştırılan konulardan biri oldu. Yeni yasama döneminde öne çıkacak kanun teklifleri beklenirken, ekim ayı yaklaşmasıyla beraber "Meclis ne zaman açılacak" sorusu da öne çıkıyor.