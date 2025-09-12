Meclis ne zaman açılacak? TBMM açılış tarihi 2025
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) her yıl belirli dönemlerde çalışmalarına ara vererek tatile giriyor. 2025 meclis açılış ve kapanış tarihleri gündeme geldi. Ekim ayı yaklaşırken "Meclis ne zaman açılacak" sorusuna cevap aranmaya başlandı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılış tarihi en çok merak edilip araştırılan konulardan biri oldu. Yeni yasama döneminde öne çıkacak kanun teklifleri beklenirken, ekim ayı yaklaşmasıyla beraber "Meclis ne zaman açılacak" sorusu da öne çıkıyor.
MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK?
Meclis 1 Ekim Çarşamba günü saat 14:00'te toplanarak başlayacaktır.
Meclis, 20 Temmuz tarihli kararla 28. Dönem 3. Yasama Yılını tamamlayarak tatile girmişti. Gündemin yoğun olması sebebiyle 25 Haziran'da tatil tarihinin ileri bir tarihe ertelenmesine karar verilmişti.
MECLİS TATİL SÜRESİ NE KADAR?
Meclis tatil süresi 3 aydır. Bu süre zarfı içinde Resmi Gazete'de yayımlanan kararda; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ile Dijital Mecralar Komisyonu'nun TBMM'nin tatilde çalışabilmesi karar verildi.