Yeni sezonda ekrana gelen Mercan Köşk dizisiyle ilgili gelişmeler izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Başrollerini Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan ve Bertan Asllani'nin paylaştığı yapımın ekran yolculuğuna ilişkin alınan kararın ardından gözler yeni bölüm takvimine çevrildi. Peki, Mercan Köşk final mi yapıyor, neden bitiyor? Mercan Köşk final bölümü ne zaman yayınlanacak?

Kaydet a- | +A

Yeni sezonun dikkat çeken yapımları arasında yer alan Mercan Köşk dizisinin geleceğine ilişkin gelişmeler merak ediliyor. Tarsus'ta çekilen ve iki aile arasındaki geçmiş hesaplaşmaları konu alan dizinin final yapacağı gündeme geldi.

MERCAN KÖŞK FİNAL Mİ?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre atv ekranlarında izleyiciyle buluşan Mercan Köşk dizisi için final kararı alındı. Faro ve Sinehane imzası taşıyan yapımın 7. bölümüyle ekranlara veda edeceği öğrenildi. Başrollerini Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan ve Bertan Asllani'nin üstlendiği dizinin final yapacak olması, hikayenin nasıl sonuçlanacağına ilişkin merakı da artırdı.

Mercan Köşk, iki düşman ailenin geçmişten gelen anlaşmazlıklarını ve bu çatışmaların ortasında gelişen aşk hikayesini konu alıyor. Cemre'nin eşinin kaybolmasının ardından başladığı gerçek arayışı, onu Tarsus'taki Mercan Köşk'e götürürken Aras ve Toprak ile yaşanan gelişmeleri anlatıyor. Mehmet Özgür, Zeyno Eracar ve Tülin Özen gibi isimlerin de rol aldığı yapım, aile sırları ve geçmiş hesaplaşmaları üzerine kurulu senaryosuyla izleyici karşısına çıktı.

Mercan Köşk final mi, neden? Mercan Köşk final bölümü tarihi

MERCAN KÖŞK NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Mercan Köşk dizisinin final kararının arkasında reyting sonuçlarının beklentileri karşılamaması bulunuyor. Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre izlenme performansı beklenen seviyeye ulaşmayan dizinin yayın hayatını sürdürmeme kararı aldı.

MERCAN KÖŞK FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Mercan Köşk dizisi 17 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 20.00'de yayınlanacak 7. bölümüyle final yapacak.

İLGİLİ HABERLER MAGAZİN Cevher dizisinde başrol bilmecesi çözüldü! Elçin Sangu ve Ertan Saban bir arada

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala