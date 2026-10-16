Cevher dizisinde başrol bilmecesi çözüldü! Elçin Sangu ve Ertan Saban bir arada

Show TV’nin yeni sezon için hazırladığı Cevher dizisinin başrol oyuncuları belli oldu. Proje öncesinde Özgü Namal ve Songül Öden’in ayrılıklarıyla gündeme gelen yapımda kadın başrol Elçin Sangu olurken, erkek başrolü Ertan Saban üstlendi. Yönetmen koltuğunda Yüksel Aksu’nun oturacağı dizide Sangu Cevher karakterini, Saban ise Komiser Mert Kara’yı oynayacak.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Show TV ekranlarında yayınlanması planlanan Cevher, henüz izleyiciyle buluşmadan yaşanan kadro değişiklikleriyle dikkat çekmişti. Fransız yapımı High Intellectual Potential dizisinin Türkiye uyarlaması olan proje için ilk olarak Özgü Namal ile görüşülmüş, ancak oyuncu hazırlık sürecinde yapımdan ayrılmıştı. Namal’ın ayrılığında senaryoya ilişkin memnuniyetsizliğin etkili olduğu öne sürülmüştü.

Dizinin yönetmenliğini üstlenmesi planlanan Neslihan Yeşilyurt da yaşanan fikir ayrılıkları nedeniyle projeden ayrıldığını açıklamıştı. Ardından yönetmenlik görevini Yüksel Aksu devralmış, kadın başrol için bu kez Songül Öden ile görüşmelere başlanmıştı. Ancak Öden’in de projede yer almaktan vazgeçmesiyle gözler yapım ekibinin vereceği karara çevrilmişti.

CEVHER KARAKTERİNİ ELÇİN SANGU OYNAYACAK

Show TV, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla dizinin başrollerini resmen duyurdu. Dört yıl aradan sonra ulusal televizyon ekranlarına dönmeye hazırlanan Elçin Sangu, dizinin merkezindeki Cevher karakterini canlandıracak. Kiralık Aşk dizisindeki Defne rolüyle geniş kitlelerce tanınan oyuncu, bu kez sıra dışı zekası ve kendine özgü kişiliğiyle öne çıkan bir karakterle izleyici karşısına çıkacak.

Dizinin erkek başrol oyuncusu Ertan Saban ise Komiser Mert Kara karakterini canlandıracak. Disiplinli ve görevine bağlı bir komiser olan Mert Kara ile Cevher’in yollarının kesişmesi, hikayenin temelini oluşturacak.

CEVHER’İN HİKAYESİ BELLİ OLDU

160 IQ’ya sahip, üç çocuk annesi Cevher’in hayatı, bir cinayet dosyasında gözden kaçan önemli bir ayrıntıyı fark etmesiyle değişecek. Sahip olduğu zeka sayesinde suçların çözümünde önemli bir rol üstlenecek olan Cevher, bir yandan karmaşık olayları aydınlatırken diğer yandan kendi geçmişindeki sırlarla yüzleşecek.

Mizah, polisiye ve dram unsurlarını bir araya getirecek dizinin yapımcılığını Öner Arslanel üstleniyor. Senaryosu Burcu Yılmaz tarafından kaleme alınan, Fabrika Yapım imzalı Cevher’in yayın tarihi henüz açıklanmadı. Show TV, dizinin çok yakında izleyiciyle buluşacağını duyurdu.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala