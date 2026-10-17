Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın yedinci Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını önümüzdeki hafta gerçekleştirecek, toplantı ardından faiz kararı kamuoyuyla paylaşılacak. Merkez Bankası geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği PPK toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37 seviyesinde sabit tutmuştu. Fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikasının süreceği aktarılmıştı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekim ayı faiz kararı için hazırlıklarını sürdürüyor. Piyasaların yakından takip edeceği ekim ayı toplantısında alınacak karar, para politikasının geleceğine ilişkin sinyaller verecek. Döviz kurları, altın fiyatları ve borsa da faiz kararına ilişkin beklentilerden etkilenebilir. Ekonomi çevreleri, karar metninde yer alacak enflasyon değerlendirmeleri gelecek dönem için de önem taşıyor. Peki, TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta belli olacak?

SON TOPLANTIDA SABİT BIRAKILMIŞTI

Merkez Bankası en son 10 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilmişti. Toplantı ardından yayımlanan duyuruda, TCMB Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanan Kurulun, politika faizinin yüzde 37'de sabit kalmasına karar verdiği bildirildi. Kurulun toplantı sonrasında yayımladığı karar metninde, öncü göstergelerin enflasyonun ana eğiliminde gerilemeye işaret ettiği ve iç talepteki zayıf seyrin devam ettiği belirtilmişti.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB 7.faiz kararını önümüzdeki hafta açıklayacak

MERKEZ BANKASI FAİZ HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın 7. Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını 22 Ekim Perşembe günü gerçekleştirecek. TCMB Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanacak Kurul, politika faizine ilişkin kararını aynı gün saat 14.00'te açıklayacak.

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