Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Metin Akdülger Sandık Kokusu dizisinden ayrılıyor

Metin Akdülger Sandık Kokusu dizisinden ayrılıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Metin Akdülger Sandık Kokusu dizisinden ayrılıyor
Özge Özpirinçci, Sandık Kokusu, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Show Tv ekranlarında yayınlanan Sandık Kokusu dizisinin başrollerinden biri olan Metin Akdülger'in diziden ayrılacağı haberlerinin ardından izleyiciler diziden ayrılıyor mu, neden sorularına cevap aradı. Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün senaryosunu yazdığı dizinin sezon finali tarihi de belli oldu.

Özge Özpirinçci, Demet Akbağ gibi isimlerin yer aldığı dizide sezon finaline kısa süre kala bir oyuncu veda ediyor. Atilla karakterini oynayan Metin Akdülger'in diziden neden ayrıldığı ise araştırıldı.

Sandık Kokusu, 12 Haziran'da sezon finali yapması planlanıyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Atilla karakterini oynayan Akdülger, ekranlara veda edecek. 23. bölümde Atilla’nın Karsu'nun çocukların velayetini kaybetmesine sebep olmasının ardından gitmesini söylüyor. Fragmanda yer alan bu sahnenin ardından ekranlara veda edeceği anlaşıldı.

Metin Akdülger Sandık Kokusu dizisinden ayrılıyor - 1. Resim

Dizide Necip Memilli, Kayhan Açıkgöz, Levent Can, Seda Türkmen, Mina Akdin, Şahin Sancak, Ergun Kuyucu, Meriç Aral, İnci Şen, Nalan Yavuz, Ergun Kuyucu, Şahin Sancak, Uğur Yücel, Sema Çeyrekbaşı gibi isimler yer alıyor.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Karısını ve baldızını öldürdükten sonra intihar etti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
17 Mayıs maç programına göre Süper Lig'de İstanbulspor ile Sivasspor 17.00'de karşılaşacak - Haberler17 Mayıs maç programına göre Süper Lig'de İstanbulspor ile Sivasspor 17.00'de karşılaşacakErtelenen Tyson Fury - Oleksandr Usyk boks maçı 18 Mayıs günü oynanacak - HaberlerErtelenen Tyson Fury - Oleksandr Usyk boks maçı 18 Mayıs günü oynanacakMayıs ayı AFAD deprem kira yardımı ödemelerinin birkaç gün içerisinde hesaplara yatması bekleniyor - HaberlerMayıs ayı AFAD deprem kira yardımı ödemelerinin birkaç gün içerisinde hesaplara yatması bekleniyorTahliye edilen Çetin Doğan 28 Şubat davasında "darbeye teşebbüs" suçundan müebbet hapis cezası almıştı - HaberlerTahliye edilen Çetin Doğan 28 Şubat davasında "darbeye teşebbüs" suçundan müebbet hapis cezası almıştıTürkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar Ankara Üniversitesi'nden mezun oldu - HaberlerTürkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar Ankara Üniversitesi'nden mezun olduMerkez Bankası yıl sonu dolar tahmini 38,78 TL'ye çekti - HaberlerMerkez Bankası yıl sonu dolar tahmini 38,78 TL'ye çekti
Sonraki Haber Yükleniyor...