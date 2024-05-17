Metin Akdülger Sandık Kokusu dizisinden ayrılıyor

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 17 Mayıs 2024 13:47 - Güncelleme: 17 Mayıs 2024 13:59 - Güncelleme:

Özge Özpirinçci, Sandık Kokusu, Haber

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Show Tv ekranlarında yayınlanan Sandık Kokusu dizisinin başrollerinden biri olan Metin Akdülger'in diziden ayrılacağı haberlerinin ardından izleyiciler diziden ayrılıyor mu, neden sorularına cevap aradı. Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün senaryosunu yazdığı dizinin sezon finali tarihi de belli oldu.