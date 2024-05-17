Metin Akdülger Sandık Kokusu dizisinden ayrılıyor
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Show Tv ekranlarında yayınlanan Sandık Kokusu dizisinin başrollerinden biri olan Metin Akdülger'in diziden ayrılacağı haberlerinin ardından izleyiciler diziden ayrılıyor mu, neden sorularına cevap aradı. Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün senaryosunu yazdığı dizinin sezon finali tarihi de belli oldu.
Özge Özpirinçci, Demet Akbağ gibi isimlerin yer aldığı dizide sezon finaline kısa süre kala bir oyuncu veda ediyor. Atilla karakterini oynayan Metin Akdülger'in diziden neden ayrıldığı ise araştırıldı.
Sandık Kokusu, 12 Haziran'da sezon finali yapması planlanıyor.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Atilla karakterini oynayan Akdülger, ekranlara veda edecek. 23. bölümde Atilla’nın Karsu'nun çocukların velayetini kaybetmesine sebep olmasının ardından gitmesini söylüyor. Fragmanda yer alan bu sahnenin ardından ekranlara veda edeceği anlaşıldı.
Dizide Necip Memilli, Kayhan Açıkgöz, Levent Can, Seda Türkmen, Mina Akdin, Şahin Sancak, Ergun Kuyucu, Meriç Aral, İnci Şen, Nalan Yavuz, Ergun Kuyucu, Şahin Sancak, Uğur Yücel, Sema Çeyrekbaşı gibi isimler yer alıyor.
Kaynak: Türkiye Gazetesi