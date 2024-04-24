Sandık Kokusu dizisine Yeşim karakteriyle Kübra Yılmaz dahil oluyor
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
12 Haziran'da sezon finali yapması beklenen Sandık Kokusu 26. bölümde çiçekçi rolüyle katılan Hülya rolünün kızı Yeşim'i canlandırmak üzere diziye Kübra Yılmaz dahil oluyor. Sandık Kokusu Yeşim kim, gerçek adı ne? Kübra Yılmaz kimdir, nereli, kariyeri araştırılıyor.
Sandık Kokusu Yeşim'i canlandıran isim Kübra Yılmaz'ın hayatı ve biyografisine dair detaylar haberimizde yer alıyor.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Sandık Kokusu dizisine Hasan'ın arkadaşı olarak Hülya karakteriyle Feri Güler dahil oldu.
Hülya'nın kızı olarak diziye giren Yeşim'i ise Kübra Yılmaz canlandırıyor.
Kübra Yılmaz, ilk ekran önü macerasına Sandık Kokusu ile çıkmaya hazırlanıyor.
Sandık Kokusu dizisi Show TV ekranlarında her hafta Çarşamba akşamı saat 20.00'de izleyicisiyle buluşuyor.
Dizinin 25. bölümünde Karsu'nun Atilla hakkındaki gerçekleri öğrenmesiyle Atilla rahatlar.
Lale'den boşanmak istediğini söyleyen Atilla, babası Hasan'la yüzleşerek Karsu konusunda geri adım atmayacağını söyler.
Atilla'nın Karsu'nun kitapçısının yanına kahveci açtığını gören Hasan, aynı yere kebapçı açarak komşu olur.
26. bölüm fragmanında Hasan hakkındaki gerçekleri öğrenen Filiz'in duruma tepkisinin ne olacağı merak ediliyor.
Fragmanda kötü bir haber alan Karsu'nun haberi kimden aldığı yeni bölümle ortaya çıkacak.