Sandık Kokusu dizisine Yeşim karakteriyle Kübra Yılmaz dahil oluyor

Düzenleyen: İrem Öz / Kaynak: Türkiye Gazetesi 24 Nisan 2024 14:26 - Güncelleme: 24 Nisan 2024 15:30 - Güncelleme:

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12 Haziran'da sezon finali yapması beklenen Sandık Kokusu 26. bölümde çiçekçi rolüyle katılan Hülya rolünün kızı Yeşim'i canlandırmak üzere diziye Kübra Yılmaz dahil oluyor. Sandık Kokusu Yeşim kim, gerçek adı ne? Kübra Yılmaz kimdir, nereli, kariyeri araştırılıyor.