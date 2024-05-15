Milletler Ligi’nde ilk etap maçları Antalya, ikinci etap Amerika’da oynanacak
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Filenin Sultanları VNL'de mücadele etmeye başlarken maçlar nerede oynanıyor merak edildi. İlk karşılaşma Japonya ile olurken diğerleri kiminle, ne zaman oynanacak araştırıldı. İşte Milletler Ligi'nde maç programı 2024...
Türkiye bugün Japonya ile voleybol karşılaşması oynuyor. 3 haftanın sonunda ilk 8'de yer alan takımlar finalde yarışacak olurken karşılaşmaların nerede oynandığı merak konusu oldu.
Filenin Sultanları'nın yer aldığı Milletler Ligi'nde ilk etap 14-19 Mayıs aralığında Antalya'da gerçekleşirken ikinci etap 28 Mayıs ile 2 Haziran aralığında Amerika'da oynanacak. 3. etap ise 11-16 Haziran'da Çin'de yapılacak.
VNL voleybol karşılaşmaları fikstürü şöyle:
15 Mayıs günü 20.00'da Japonya-Türkiye,
16 Mayıs Perşembe günü 20.00'da Hollanda-Türkiye,
18 Mayıs Cumartesi 20.00'da İtalya-Türkiye,
19 Mayıs Pazar günü 20.00'da Fransa-Türkiye.
Kadroda yer alan oyuncularımız arasında Cansu Özbay, Elif Şahin, Melissa Vargas, Hande Baladın, Ebrar Karakurt, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Tuğba İvegin, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Beyza Arıcı, Simge Aköz, Gizem Örge, Ayça Aykaç Altıntaş yer aldı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi