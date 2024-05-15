Milletler Ligi’nde ilk etap maçları Antalya, ikinci etap Amerika’da oynanacak

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 15 Mayıs 2024 20:43 - Güncelleme: 15 Mayıs 2024 20:48 - Güncelleme:

Türkiye, Voleybol, Haber

Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi

İlgili Haberler Milletler Ligi’nde Filenin Sultanları maç takvimi 2024

Filenin Sultanları VNL'de mücadele etmeye başlarken maçlar nerede oynanıyor merak edildi. İlk karşılaşma Japonya ile olurken diğerleri kiminle, ne zaman oynanacak araştırıldı. İşte Milletler Ligi'nde maç programı 2024...