Milletler Ligi’nde Filenin Sultanları maç takvimi 2024

Milletler Ligi'nde Türkiye ile Japonya karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen mücadeleye saatler kala Filenin Sultanları'nın maç takvimi araştırıldı. Antalya Spor Salonu'nda gerçekleşecek olan voleybol maçı saat kaçta araştırılırken karşılaşma programı gündemde.

VNL'de oynanacak mücadeleye kısa süre kala Filenin Sultanları kimlerle, ne zaman maç yapacak sorusuna cevap arandı. 15 Mayıs günü 20.00'da oynanacak olan karşılaşmanın ardından kiminle oynayacak merak ediliyor.

Türkiye, bugün Japonya ile 20.00'da Antalya Spor Salonu'nda karşı karşıya geliyor. 16 takımın olduğu Milletler Ligi'nde 3 haftadan sonra ilk 8'de olan takımlar finale kalacak.

Türkiye, 14-19 Mayıs aralığında Antalya'da olurken, 28 Mayıs - 2 Haziran tarihlerinde ABD'de ve 11-16 Haziran'dan Çin'de olurken etaplarda 4 maç yapılacak.

İlk etapta Japonya, Hollanda, İtalya ve Fransa karşılaşmaları oynanırken 2024 takvimi şöyle:

15 Mayıs günü 20.00'da Japonya-Türkiye,

16 Mayıs Perşembe günü 20.00'da Hollanda-Türkiye,

18 Mayıs Cumartesi 20.00'da İtalya-Türkiye,

19 Mayıs Pazar günü 20.00'da Fransa-Türkiye.

FİLENİN SULTANLARI OYUNCU KADROSU

Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge, Ayça Aykaç Altıntaş, Melis Yılmaz

Smaçörler: Hande Baladın, Ebrar Karakurt, İlkin Aydın, Meliha Diken, Derya Cebecioğlu, Saliha Şahin, Tuğba İvegin, Bianka İlayda Mumcular, İdil Naz Başcan

Pasör: Cansu Özbay, Elif Şahin, Sıla Çalışkan, Dilay Özdemir

Orta oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Beyza Arıcı, Kübra Akman, Yasemin Güveli, Bahar Akbay, Bengisu Aydın, Deniz Uyanık

Pasör çaprazları: Melissa Vargas, Alexia Karutasu, Tutku Burcu Yüzgenç, Defne Başyolcu