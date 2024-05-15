Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Milletler Ligi’nde Filenin Sultanları maç takvimi 2024

Milletler Ligi’nde Filenin Sultanları maç takvimi 2024

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Milletler Ligi’nde Filenin Sultanları maç takvimi 2024
Filenin Sultanları, Milletler Ligi, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Milletler Ligi'nde Türkiye ile Japonya karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen mücadeleye saatler kala Filenin Sultanları'nın maç takvimi araştırıldı. Antalya Spor Salonu'nda gerçekleşecek olan voleybol maçı saat kaçta araştırılırken karşılaşma programı gündemde.

VNL'de oynanacak mücadeleye kısa süre kala Filenin Sultanları kimlerle, ne zaman maç yapacak sorusuna cevap arandı. 15 Mayıs günü 20.00'da oynanacak olan karşılaşmanın ardından kiminle oynayacak merak ediliyor.

Türkiye, bugün Japonya ile 20.00'da Antalya Spor Salonu'nda karşı karşıya geliyor. 16 takımın olduğu Milletler Ligi'nde 3 haftadan sonra ilk 8'de olan takımlar finale kalacak.

Türkiye, 14-19 Mayıs aralığında Antalya'da olurken,  28 Mayıs - 2 Haziran tarihlerinde ABD'de ve 11-16 Haziran'dan Çin'de olurken etaplarda 4 maç yapılacak.

Milletler Ligi’nde Filenin Sultanları maç takvimi 2024 - 1. Resim

İlk etapta Japonya, Hollanda, İtalya ve Fransa karşılaşmaları oynanırken 2024 takvimi şöyle:

15 Mayıs günü 20.00'da Japonya-Türkiye,

16 Mayıs Perşembe günü 20.00'da Hollanda-Türkiye, 

18 Mayıs Cumartesi 20.00'da İtalya-Türkiye,

 19 Mayıs Pazar günü 20.00'da Fransa-Türkiye.

Milletler Ligi’nde Filenin Sultanları maç takvimi 2024 - 2. Resim

FİLENİN SULTANLARI OYUNCU KADROSU 

Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge, Ayça Aykaç Altıntaş, Melis Yılmaz

Smaçörler: Hande Baladın, Ebrar Karakurt, İlkin Aydın, Meliha Diken, Derya Cebecioğlu, Saliha Şahin, Tuğba İvegin, Bianka İlayda Mumcular, İdil Naz Başcan

Pasör: Cansu Özbay, Elif Şahin, Sıla Çalışkan, Dilay Özdemir

Orta oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Beyza Arıcı, Kübra Akman, Yasemin Güveli, Bahar Akbay, Bengisu Aydın, Deniz Uyanık

Pasör çaprazları: Melissa Vargas, Alexia Karutasu, Tutku Burcu Yüzgenç, Defne Başyolcu

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
'Topkapı Sarayı'nın 300 yıllık saatleri' Kalemkar Atölyesinde!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Milletler Ligi'nde yarın Türkiye ile Japonya 20.00'da karşılaşacak - HaberlerMilletler Ligi'nde yarın Türkiye ile Japonya 20.00'da karşılaşacakM4 Kadıköy-Sabiha Gökçen metro hattındaki arızadan dolayı seferler Kadıköy-Tavşantepe istasyonlarında yapılacak - HaberlerM4 Kadıköy-Sabiha Gökçen metro hattındaki arızadan dolayı seferler Kadıköy-Tavşantepe istasyonlarında yapılacak20 - 26 Mayıs haftasının halka arz takvimine göre yeni hisse yok - Haberler20 - 26 Mayıs haftasının halka arz takvimine göre yeni hisse yokTwitter'da (X) erişim problemi yaşanıyor (14 Mayıs) - HaberlerTwitter'da (X) erişim problemi yaşanıyor (14 Mayıs)Milli Eğitim Akademisi'nden başarılı olanlar sözleşmeli olarak atanacak ve 3 yıl sonra kadrolu olacak - HaberlerMilli Eğitim Akademisi'nden başarılı olanlar sözleşmeli olarak atanacak ve 3 yıl sonra kadrolu olacakZonguldak'ta göçük meydana gelen maden ocağında 1 kişi hayatını kaybetti - HaberlerZonguldak'ta göçük meydana gelen maden ocağında 1 kişi hayatını kaybetti
Sonraki Haber Yükleniyor...