Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Muğla'da hayatını kaybeden YouTuber Tatyana Ozalina'nın kazaya tanık olan arkadaşı Sergei Khadrikov açıklama yaptı

Muğla'da hayatını kaybeden YouTuber Tatyana Ozalina'nın kazaya tanık olan arkadaşı Sergei Khadrikov açıklama yaptı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Muğla&#039;da hayatını kaybeden YouTuber Tatyana Ozalina&#039;nın kazaya tanık olan arkadaşı Sergei Khadrikov açıklama yaptı

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Motosikleti ile dünyayı gezen ünlü Youtuber Tatyana Ozalina, 23 Temmuz tarihinde Muğla'da geçirdiği kaza sonucunda hayatını kaybetti. Kaza anında Youtuber'a eşlik eden Sergei Khadrikov sosyal medya hesabından taziye açıklaması yaptı.

Dünyanın en ünlü Rus Youtuberlarından biri olan Tatyana Ozalina, Türkiye turu kapsamında dün Muğla'da motosikletiyle kaza yaptı.

Türk moto vlogger Onur Obut'a çarpan Tatyana Ozalina olay yerinde hayatını kaybetti.

Çarpışma sonucunda Onur Obut ise ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. 

Muğla'da hayatını kaybeden YouTuber Tatyana Ozalina'nın kazaya tanık olan arkadaşı Sergei Khadrikov açıklama yaptı - 1. Resim

Olay esnasında Onur Obut ve Tatyana Ozalina ile aynı grupta bulunan Sergei Khadrikov ise kazaya karışmadı.

Kazaya tanık olan Sergei Khadrikov yaşanan kaza ile sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Vatandaşlar tarafından Sergei Khadrikov'un kim olduğu merak ediliyor.

Muğla'da hayatını kaybeden YouTuber Tatyana Ozalina'nın kazaya tanık olan arkadaşı Sergei Khadrikov açıklama yaptı - 2. Resim

SERGEİ KHADRİKOV KİMDİR?

Instagram'da 3.473 takipçisi bulunan moto vlogger Sergei Khadrikov'un 2024 Haziran ayında evlendiği biliniyor.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada arkadaşının vefatı ile ilgili üzüntüsünü dile getirerek Tatyana'nın ailesine destek olmak için resmi bir bağış kampanyası açıldığını ifade etti.

Sergei Khadrikov'un açıklaması ise şöyle:

"Hepimizin sevdiği birini kaybettik!!! Siz de olayın nasıl olduğunu anlat diye soru soruyorsunuz. Şimdi önemli olanın bu olduğunu mu düşünüyorsunuz? Tanya öldü!!! O artık aramızda değil!!! Şu anda herkes için zor. Ailesini ve arkadaşlarını düşünün. Şimdi nasıl hissediyorlar? Şimdi gelin sevdiğiniz birine sarılın ve onu sevdiğinizi söyleyin. Sonuçta bir anda çok geç olabilir..."

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Ukrayna ve Rusya'dan karşılıklı müzakere adımıAvansas, şirketlerin 2024 yılı ilk 6 ay alışveriş verilerini açıkladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TFF yeni genel sekreteri olan Abdullah Ayaz, 1981 yılında doğdu - HaberlerTFF yeni genel sekreteri olan Abdullah Ayaz, 1981 yılında doğduAile Bakanlığı iş arayan gençlere destek olarak 8367 TL verecek - HaberlerAile Bakanlığı iş arayan gençlere destek olarak 8367 TL verecekFenerbahçe'nin ülke puanına katkısı 10.8 olurken Galatasaray'ın ise 8.175 oldu - HaberlerFenerbahçe'nin ülke puanına katkısı 10.8 olurken Galatasaray'ın ise 8.175 olduAnkara'da toplu taşımaya gelen yüzde 40'lık zamla beraber tam bilet 21 TL oldu - HaberlerAnkara'da toplu taşımaya gelen yüzde 40'lık zamla beraber tam bilet 21 TL oldu2024 Paris Olimpiyatları'nda 16 futbol takımı mücadele edecek - Haberler2024 Paris Olimpiyatları'nda 16 futbol takımı mücadele edecek24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı 76 yıldır kutlanıyor - Haberler24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı 76 yıldır kutlanıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...