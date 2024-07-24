Muğla'da hayatını kaybeden YouTuber Tatyana Ozalina'nın kazaya tanık olan arkadaşı Sergei Khadrikov açıklama yaptı

Motosikleti ile dünyayı gezen ünlü Youtuber Tatyana Ozalina, 23 Temmuz tarihinde Muğla'da geçirdiği kaza sonucunda hayatını kaybetti. Kaza anında Youtuber'a eşlik eden Sergei Khadrikov sosyal medya hesabından taziye açıklaması yaptı.

Dünyanın en ünlü Rus Youtuberlarından biri olan Tatyana Ozalina, Türkiye turu kapsamında dün Muğla'da motosikletiyle kaza yaptı.

Türk moto vlogger Onur Obut'a çarpan Tatyana Ozalina olay yerinde hayatını kaybetti.

Çarpışma sonucunda Onur Obut ise ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay esnasında Onur Obut ve Tatyana Ozalina ile aynı grupta bulunan Sergei Khadrikov ise kazaya karışmadı.

Kazaya tanık olan Sergei Khadrikov yaşanan kaza ile sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Vatandaşlar tarafından Sergei Khadrikov'un kim olduğu merak ediliyor.

SERGEİ KHADRİKOV KİMDİR?

Instagram'da 3.473 takipçisi bulunan moto vlogger Sergei Khadrikov'un 2024 Haziran ayında evlendiği biliniyor.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada arkadaşının vefatı ile ilgili üzüntüsünü dile getirerek Tatyana'nın ailesine destek olmak için resmi bir bağış kampanyası açıldığını ifade etti.

Sergei Khadrikov'un açıklaması ise şöyle:

"Hepimizin sevdiği birini kaybettik!!! Siz de olayın nasıl olduğunu anlat diye soru soruyorsunuz. Şimdi önemli olanın bu olduğunu mu düşünüyorsunuz? Tanya öldü!!! O artık aramızda değil!!! Şu anda herkes için zor. Ailesini ve arkadaşlarını düşünün. Şimdi nasıl hissediyorlar? Şimdi gelin sevdiğiniz birine sarılın ve onu sevdiğinizi söyleyin. Sonuçta bir anda çok geç olabilir..."