Rus fenomen Tatyana Ozolina'nın feci ölümü! Kazaya dair yeni detaylar ortaya çıktı

‘Moto Tanya’ adıyla bilinen Rus Youtuber Tatyana Ivanovna Ozolina, Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında hayatını kaybetti. Ozolina'nın cenazesinin ülkesine götürülmesi için Rusya'da yardım kampanyası başlatıldığı öğrenildi. Öte yandan kazayla ilgili yeni ayrıntılara da ulaşıldı. Fenomen ismin kaza sırasında kaskının kafasından fırladığı ve bu nedenle öldüğü ortaya çıktı.

Dün Söke-Milas karayolunda meydana gelen trafik kazasında 38 yaşındaki Rus uyruklu fenomen Tatyana Ivanovna Ozolina'nın hayatını kaybetmesi herkesi üzdü.

RESMİ BAĞIŞ KAMPANYASI AÇILDI

Kazadan sonra cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan Ozalina'nın cenazesinin ülkesine götürülmesi için Rusya'da yardım kampanyası başlatıldığı öğrenildi. Yardım kampanyası, ölen fenomenin sevgilisi Alex Volodikov ve kaza yaptığı sırada yanında bulunan motosikletli arkadaşı Sergey Hardikov tarafından sosyal medya hesaplarından duyuruldu.

Alex Volodikov, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda, Tatyana'nın ailesine destek olmak için resmi bir bağış kampanyası açıldığını belirtti. Paylaşımda, bağış yapmak isteyenler için banka kartı numarası da verildi.

KASKI KAFASINDAN FIRLAMIŞ

‘Moto Tanya’ adıyla bilinen Tatyana Ivanovna Ozolina'nın çeşitli sosyal medya hesaplarında 8 milyon takipçisi olduğu ve Rusya'nın en popüler moto bloggerlarından biri olduğu öğrenildi.

13 yaşında bir erkek çocuk annesi olan Ozolina'nın kaza sırasında kaskının kafasından fırlaması nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.