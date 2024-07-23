Rus fenomen Tatyana Ivanovna Ozolina, Muğla'da motosiklet kazasında hayatını kaybetti
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Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında Tatyana Ivanovna Ozolina hayatını kaybederken Türk moto vlogger olan Onur Obut da ağır yaralandı. Muğla'da olan motor kazasında Rus fenomen Tatyana Ivanovna öldü mü, sağlık durumunun nasıl olduğu araştırılırken kimdir sorusu da gündeme geldi.
Ünlü Rus Youtuber ve moto vlogger Tatyana Ivanovna Ozolina, Milas'a Türkiye turu yaparken gitmişti. Milas-Söke yolunda ilerlerken gelen başka bir motor ile çarpışma yaşanırken fenomen hayatını kaybetti.
Diğer motorun sürücüsü olan Türk moto vlogger Onur Obut da kazadan etkilenirken ağır yaralandı.
MUĞLA MOTOSİKLET KAZASI YAPAN RUS TATYANA IVANOVNA ÖLDÜ MÜ?
Milas'a gezme amaçlı gelen fenomen ve moto vlogger olan Tatyana Ivanovna Ozolina, motosiklet kazası sonucunda olay yerine hayatını kaybetti. Türk fenomen Onut Obut'un ağır yaralandığı kaza Sarıçay Köprüsü üzerinde olurken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Tatyana Ivanovna Ozolina'nın sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlar ilgiyle takip edilirken YouTube'da 2 milyon takipçisi bulunuyor.
Obut'un kullandığı 01 ATM 970 plakalı motosiklet ile 4898 AM 55 plakalı motosiklet çarpıştı.
MİLAS'TA MOTOR KAZASINDA YARALANAN TÜRK FENOMEN ONUR OBUT KİM, YAŞIYOR MU?
Muğla'nın Milas ilçesinde Sarıçay Köprüsü'nde meydana gelen kazada Rus fenomen vefat ederken Onur Obut ağır yaralanarak Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Obut, dün öğlen saatlerinde sosyal medya hesabında Tatyana Ivanovna Ozolina ile fotoğrafını paylaşmıştı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi