Rus fenomen Tatyana Ivanovna Ozolina, Muğla'da motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 23 Temmuz 2024 13:30 - Güncelleme: 23 Temmuz 2024 13:57 - Güncelleme:

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Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında Tatyana Ivanovna Ozolina hayatını kaybederken Türk moto vlogger olan Onur Obut da ağır yaralandı. Muğla'da olan motor kazasında Rus fenomen Tatyana Ivanovna öldü mü, sağlık durumunun nasıl olduğu araştırılırken kimdir sorusu da gündeme geldi.

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