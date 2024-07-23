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Birce Akalay sette kaza geçirdi! Apar topar hastaneye kaldırıldı

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Birce Akalay sette kaza geçirdi! Apar topar hastaneye kaldırıldı
Birce Akalay, Set Kazası, Hakan Kurtaş, Haber

Magazin Haberleri

Birce Akalay yer aldığı projenin çekimleri sırasında talihsiz bir kaza geçirdi. Çekimler esnasında düşen oyuncu apar topar hastaneye götürüldü. Akalay’ın göğsünü zedelediği ortaya çıktı.

Birce Akalay rol aldığı dizinin önceki gün yapılan çekimleri sırasında sert bir şekilde yere düştü. Ünlü oyuncunun göğsünde zedelenme meydana geldi.

Akalay sette hazır bulundurulan ambulansla hastaneye götürüldü. Sevgilisi Hakan Kurtaş da haberi alır almaz soluğu hastanede aldı. Yapılan tetkikler sonucunda riskli bir durum olmadığı tespit edildi ve Birce Akalay muayene sonrası taburcu edildi.

Birce Akalay sette kaza geçirdi! Apar topar hastaneye kaldırıldı - 1. Resim

"ÖNEMLİ BİR DURUM YOK"

Milliyet'in haberine göre, doktorun reçete ettiği ilaçları almak üzere sevgilisiyle beraber hastaneden ayrılırken görüntülenen oyuncu, “Geçmiş olsun” diyerek sağlık durumunu soran muhabirlere “Önemli bir durum yok, çok teşekkür ederim” diye karşılık verdi.

Düzenleyen:  - Magazin
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