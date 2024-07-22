Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Hande Ataizi'ne Bodrum şoku! Makarnanın 4 bin TL olduğu mekana alınmadı

Hande Ataizi'ne Bodrum şoku! Makarnanın 4 bin TL olduğu mekana alınmadı

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Hande Ataizi&#039;ne Bodrum şoku! Makarnanın 4 bin TL olduğu mekana alınmadı
Hande Ataizi, Türkbükü, Müge Dağıstanlı, Haber

Magazin Haberleri

Bir süredir Bodrum’daki fiyatlar sık sık gündeme geliyor. Ruhsar dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan Hande Ataizi tatil için gittiği Bodrum Türkbükü’nde bir mekanda içeriye alınmadı. Söz konusu mekanda bir makarna 4 bin TL…

Hande Ataizi, Ruhsar, Camdaki Kız ,İki Kere Kiki, Sev Kardeşim, Böyle mi Olacaktı gibi birçok dizi ve filmde rol aldı. Oğlu Leon ile birlikte Türkbükü'nde tatil yapan Ataizi, pahalılığıyla gündemden düşmeyen ilçede dikkat çeken bir olay yaşadı.

"NASIL OLDU DA ORAYA GİTTİ"

İddiaya göre Hande Ataizi tatil için gittiği Bodrum Türkbükü’nde bir mekanda içeriye alınmadı. Müge Dağıstanlı söz konusu yazısında ünlü oyuncu hakkına şunları ifade etti:

Hande Ataizi'ne Bodrum şoku! Makarnanın 4 bin TL olduğu mekana alınmadı - 1. Resim

"Hande Ataizi Türkbükü’nde popülerliği ve pahalılığıyla bilinen bir mekana gitmiş. Ancak kapıdan içeri girememiş. Oyuncuya “Yerimiz yok” demişler. Ataizi hiç olay çıkarmamış, ‘tamam’ deyip dönmüş. O mekanda bir tabak makarna 4 bin TL. Hande Ataizi de pahalılığı ve israfı hiç sevmez. Tutumlu olmasıyla tanınır. Nasıl oldu da oraya gitti, enteresan."

Düzenleyen:  - Magazin
Dünya İnsan Dayanışma Derneği öncülüğünde açılacak 11'inci köy okulunun temeli Bitlis'te atıldı!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
MasterChef Türkiye'de yarışmacının tabağından çıkan herkesi şaşkına çevirdi! - MagazinYarışmacının tabağından çıkan herkesi şaşkına çevirdi!Yayladan MasterChef'e! Köyde çektiği o video yeniden gündem oldu! - MagazinYayladan MasterChef'e! Köyde çektiği o video yeniden gündem oldu!MASAK raporunun ardından... Dilan Polat'ın tahliye talebi reddedildi! - MagazinDilan Polat'a kötü haber!Ölümden dönmüştü! Hakan Taşıyan itiraflarıyla şaşırttı: "Kullanılmaktan bıktım" - MagazinÖlümden dönmüştü! İtiraflarıyla şaşırttı: "Kullanılmaktan bıktım"ABD'ye taşınmıştı! Erdem Baş 'İki aydır hayatım değişti' diyerek yeni işini açıkladı - MagazinABD'ye taşınmıştı! 'İki aydır hayatım değişti' diyerek yeni işini açıkladıTikTokçu fenomenden rezil hareket! Kovulunca sinirlendi - MagazinTikTokçu fenomenden rezil hareket! Kovulunca sinirlendi
Sonraki Haber Yükleniyor...