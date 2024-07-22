Hande Ataizi'ne Bodrum şoku! Makarnanın 4 bin TL olduğu mekana alınmadı

Bir süredir Bodrum’daki fiyatlar sık sık gündeme geliyor. Ruhsar dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan Hande Ataizi tatil için gittiği Bodrum Türkbükü’nde bir mekanda içeriye alınmadı. Söz konusu mekanda bir makarna 4 bin TL…

Hande Ataizi, Ruhsar, Camdaki Kız ,İki Kere Kiki, Sev Kardeşim, Böyle mi Olacaktı gibi birçok dizi ve filmde rol aldı. Oğlu Leon ile birlikte Türkbükü'nde tatil yapan Ataizi, pahalılığıyla gündemden düşmeyen ilçede dikkat çeken bir olay yaşadı.

"NASIL OLDU DA ORAYA GİTTİ"

İddiaya göre Hande Ataizi tatil için gittiği Bodrum Türkbükü’nde bir mekanda içeriye alınmadı. Müge Dağıstanlı söz konusu yazısında ünlü oyuncu hakkına şunları ifade etti:

"Hande Ataizi Türkbükü’nde popülerliği ve pahalılığıyla bilinen bir mekana gitmiş. Ancak kapıdan içeri girememiş. Oyuncuya “Yerimiz yok” demişler. Ataizi hiç olay çıkarmamış, ‘tamam’ deyip dönmüş. O mekanda bir tabak makarna 4 bin TL. Hande Ataizi de pahalılığı ve israfı hiç sevmez. Tutumlu olmasıyla tanınır. Nasıl oldu da oraya gitti, enteresan."