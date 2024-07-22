Yayladan MasterChef'e! Köyde çektiği o video yeniden gündem oldu!

MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da büyük bir heyecanla takip ediliyor. Yarışmanın ana kadrosu neredeyse netleşti. MasterChef’te ana kadroya giren dokuzuncu isim Ayşe Ekiz oldu. Ekiz’in yarışmaya katılım videosu sosyal medyada yeniden gündeme geldi. Yarışmacıya beğeni ve yorum yorum yağdı.

MasterChef Türkiye'de ana kadro seçmeleri tam gaz devam ediyor. Yarışmacılar tek tek hünerlerini sergiliyorlar.

Dün yayınlanan son bölümde, ana kadroya giren dokuzuncu isim belli oldu. İkinci etapta şeflerin tadımı sonrasında 5 yarışmacı arasında en iyi tabağı çıkararak birinci olan isim Ayşe Ekiz oldu. Böylelikle Ayşe, ana kadroya giren dokuzuncu yarışmacı oldu.

Tarım ve hayvancılıkla uğraşan 26 yaşındaki Ayşe, hayvanlarıyla birlikte çektiği başvuru videosuyla hafızalara kazanmıştı. Ekiz’in çektiği o video sosyal medyada tekrardan gündeme geldi. Ayşe'nin zor imkanlarla ana kadroya girmesi sosyal medyada takdir topladı.

Sosyal medyada “Bugün çok kişi Ayşe için mutluluktan gözyaşı döktü”, “Ayşe ile beraber ben de ağladım”, “Her zaman umut vardır” gibi yorumlar yapıldı.

"BANA VERİLEN GÖREVİ EN İYİ ŞEKİLDE YERİNE GETİRİRİM"

Ayşe yarışmaya katılmak için çektiği videoda şunları ifade etmişti:

“Adım Ayşe Ekiz Afyonkarahisar'dan katılıyorum. 26 yaşındayım Tarım ve hayvancılıkla uğraşıyoruz. Kuzu, oğlak, dana yetiştiriyorum. Tarım ve toprak ürünleri yetiştiriyoruz. Yazları yaylada kışları ailemle birlikte köyde kalıyorum. Ben yarışmaya katılmaya kendim karar verdim. Anneme ve babama da söyledim. Onlar da müsaade ettiler. Çünkü benim hayallerim var. Onları gerçekleştirmek için Masterchef'e katılmak istiyorum, Çok küçük yaşlarda yemek yapmaya başladım. Annem tarlaya bahçeye giderdi. Acıktıkça öyle öyle yemek yapmaya başladım sonra kendimi geliştirdim. Daha güzel yemekler yapmaya başladım. Sertifikalı bir aşçılık eğitimi aldım. Ben bu mesleği öğrenmek için yarışmaya katılmak istiyorum. Daha sonrasında kendi doğal yetiştirdiğim ürünlerle insanlara yemek yapıp satabileceğim bir işletme açmak istiyorum. Baskı altında çalışabilirim. Bana verilen görevi en iyi şekilde yerine getirebilirim.”