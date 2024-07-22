Ölümden dönmüştü! Hakan Taşıyan itiraflarıyla şaşırttı: "Kullanılmaktan bıktım"

Arabesk müziğinin sevilen ismi Hakan Taşıyan, 2021 yılında karaciğer ve böbrek nakli olmuştu. Uzun süre sağlık sorunları yaşayan şarkıcı Hakan Taşıyan Youtube’da katıldığı bir programda sektörden neden uzaklaştığını anlattı. Taşıyan, “Kullanılmaktan artık bıktım” dedi.

‘Güz Gülleri’ , ‘Hazin Geliyor’ , ‘Ağlama Dayanamam’ gibi şarkılarıyla bilinen Hakan Taşıyan, 2021 yılında ölümden dönmüştü. Uzun süre hastanede tedavi gören ve hem karaciğer hem böbrek nakli olan şarkıcı, 7 ay sonra taburcu olmuştu.

Karaciğer ve böbrek nakli sonrası sağlığına kavuşan Hakan Taşıyan, ‘Bir Hülya Avşar Sohbeti’ programına konuk oldu. Siroz hastalığına yakalandıktan sonra çoklu organ yetmezliği yaşayan arabesk müziğin sevilen ismi, hastalığının teşhis sürecini de şu sözlerle anlattı:

"ESKİ GÜNLERİME DÖNEMEDİM"

“Bir gün taksi bekliyorduk, ayağımda bir sızı hissettim. Hastaneye gittik. ‘Siroz. Acil karaciğer ve böbrek nakli gerek’ dediler. Orada5 ay kaldım. Ondan sonra Şehir Hastanesi’ne geçtik.”

Sanatçı ‘Neden sektörden uzaklaştınız’ sorusuna “Şirketimle yollarımı ayırdım ve altı yıl uzaklaşmak zorunda kaldım. Döndüğümde kasetlerin devri bitmişti. Kafa yapısı olarak da herkesle uyuşabilen biri olmadığım için menajer bulamadım. Biraz da kullanılmaktan bıktım. Kendi işimi kendim yapmak istiyorum ama maliyetler çok yüksek, o yüzden eski günlerime geri dönemedim” diye cevap verdi.