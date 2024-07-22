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MasterChef Türkiye'de yarışmacının tabağından çıkan herkesi şaşkına çevirdi!

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Masterchef Türkiye, Danilo Zanna, Enes, Haber

Magazin Haberleri

Ana kadro seçmelerinin devam ettiği MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan bölümünde Enes'in tabağından çıkan hem jüriyi hem de ekranları başındaki izleyenleri şaşırttı. Tadım sırasında Enes’in tabağından poşet çıktı. Yarışmacının tabağı değerlendirmeye alınmadı.

MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da büyük bir heyecanla takip ediliyor. Yarışmanın jüri koltuğunda Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya oturuyor.  

MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan bölümünde yarışmacılardan Enes'in başına talihsiz bir olay geldi.

MasterChef Türkiye'de yarışmacının tabağından çıkan herkesi şaşkına çevirdi! - 1. Resim

"POŞET OĞLUM BU"

Şefler, yarışmacılardan tavuk ciğeri kullanarak farklı bir yemek yapmalarını istedi. İlk turda başarılı bir yemek yaparak ikinci tura kalan Enes, şeflerin istediği Yüksük Çorbası'nı yaptı.

MasterChef Türkiye'de yarışmacının tabağından çıkan herkesi şaşkına çevirdi! - 2. Resim

Sıra sıra tadım yapan şeflerden Danilo Zanna, Enes'in tabağında poşet gördü. Mehmet Şef "Poşet oğlum bu" diyerek şaşkınlığını gizleyemezken Enes de "İmkansız" dedi.

Düzenleyen:  - Magazin
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