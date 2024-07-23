Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü annesini kaybetti! Rol arkadaşı Ebru Şahin cenazeye katılmadı

Akın Akınözü’nün kendisi gibi oyuncu annesi Özlem Akınözü hayatını kaybetti. Ünlü isim annesini gözyaşlarıyla toprağa verdi. Hande Erçel, Bige Önal, Tamer Karadağlı gibi birçok ünlünün katıldığı cenazede gözler rol arkadaşı Ebru Şahin’i ve Hercai’deki ekip arkadaşlarını aradı.

Akın Akınözü'nün acı günü: Kendisi gibi oyuncu olan annesi hayatını kaybetti

Akın Akınözü'nün acı günü: Kendisi gibi oyuncu olan annesi hayatını kaybetti

Rol aldığı dizilerle adından söz ettiren Akın Akınözü’nün annesi Özlem Akınözü son yolculuğuna uğurlandı. Ünlü oyuncunun rol arkadaşı Ebru Şahin’in cenazeye katılmaması sosyal medyada gündem oldu.

ANNESİ KANSERE YENİK DÜŞTÜ

Muhteşem Yüzyıl: Kösem, Arkadaşlar İyidir, Aslan Ailem gibi birçok yapımda rol alan ve 2019-2021 yılları arasında oynadığı Hercai dizisiyle yıldızı parlayan Akın Akınözü, annesini kanserden kaybetti. Ünlü isim dün toprağa verdiği annesinin cenazesinde ayakta durmakta güçlük çekti.

CENAZEYE ÜNLÜ AKINI

Cenaze töreninde tabutun başından ayrılmayan Akın Akınözü’nü Hande Erçel, Bige Önal, Tamer Karadağlı, Bensu Soral, Serkan Çayoğlu gibi birçok isim yalnız bırakmadı.

EBRU ŞAHİN’İN YOKLUĞU TEPKİ ÇEKTİ

Akın Akınözü’nün en zor gününde rol arkadaşı Ebru Şahin ve Hercai ekibinin cenazeye katılmaması dikkat çekti. Şahin’in sosyal medya hesabından bir baş sağlığı mesajı yayınlamaması da tepkileri topladı. Ayrıca gazeteci Müge Dağıstanlı'nın iddiasına göre, Ebru Şahin Akın Akınözü ile ilgili gelen yorumların hepsini de hesabından tek tek sildi.

VEDASI YÜREK BURKTU

Öte yandan ünlü oyuncu annesinin ölümünün ardından kişisel sosyal medya hesabından yürek yakan bir mesaj yayınladı.

Annesinin fotoğrafına yer veren Akınözü, “Ben inancımı kaybettim. Karşılıksız sevilmeyi kaybettim. Masumiyetimi kaybettim. Umudumu kaybettim. Amacımı kaybettim. Yolumu kaybettim. Mücadelemi kaybettim. Geçmişimi kaybettim. Hayallerimi kaybettim. Heyecanımı kaybettim. Yuvamı kaybettim. Kahramanımı kaybettim. Çocukluğumu kaybettim. Meleğimi kaybettim. Ve ilk gerçek aşkımı kaybettim. Çünkü ben seni kaybettim… Bundan sonra hayat benim için hep buruk ve hep eksik olacak… Tek kalan ise sana duyduğum sonsuz özlem. Oğlun...” satırlarını kaleme aldı.