NATO Genel Sekreteri seçilen Mark Rutte, Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi lideri

14 Şubat 1967 yılında dünyaya gelen Hollanda başbakanı Mark Rutte olurken hayatına dair bilgiler de merak edildi. Kimdir, kaç yaşında gibi sorular gündeme gelirken NATO genel sekteri kim araştırılmıştı. Bugün yapılan oylama ile yeni sekreter belli oldu.

Mark Rutte'nin NATO Genel Sekreteri olarak seçilmesiyle beraber kim olduğuna dair bilgiler de araştırıldı. Eski genel sekreter Stoltenberg, başarılar mesajını verirken yeni sekterin hangi görevlerde bulunduğu da merak konusu oldu.

NATO GENEL SEKTERİ KİM OLDU?

Yeni sekreter, Hollanda Başbakanı Mark Rutte oldu.

MARK RUTTE KİMDİR?

14 Şubat 1967 yılında Lahey'da doğan isim 14 Ekim 2020 yılından beri Hollanda Başbakanlığını yapıyor. En uzun süre görev ypan isim olurken 2006 senesinden beridir Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi lideridir. 2006 - 2010 aralığında mecliste grup başkanlığı da yaptı.

1988- 1991 aralığında Liberal Gençlik Örgütü JOVD'nin ve partinin 1993-1997 yılları arası yönetim kurulu üyesi olurken 22 Temmuz 2002'den 17 Haziran 2004'e kadar Sosyal İşler ve İstihdam Müsteşarı, 17 Haziran 2004'ten 27 Haziran 2006'ya kadar Eğitim, Kültür ve Bilim için Müsteşar olarak görev aldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN RUTTE'Yİ DESTEKLEDİ Mİ?

Geçen ay destek talebi için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İstanbul'da görüşme yapılmıştı. Türkiye'nin Rutte'yi destekleyeceği de öğrenilmişti. Rutte, Türkiye'ye ve Türkiye'nin liderliğine ihtiyaç duyduğunu söylerken "Türkiye belirleyici bir rol oynuyor. Bunu yaparken de Gazze'deki durumu çözmeye yönelik çabalar sarf ediyor. Aynı zamanda Ukrayna'daki bu korkunç savaşla ilgili de çabaları var. O bakımdan siz önemli bir rol oynamaktasınız." demişti.