Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > NATO Genel Sekreteri seçilen Mark Rutte, Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi lideri

NATO Genel Sekreteri seçilen Mark Rutte, Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi lideri

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
NATO Genel Sekreteri seçilen Mark Rutte, Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi lideri
Mark Rutte, Nato Genel Sekreteri, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

14 Şubat 1967 yılında dünyaya gelen Hollanda başbakanı Mark Rutte olurken hayatına dair bilgiler de merak edildi. Kimdir, kaç yaşında gibi sorular gündeme gelirken NATO genel sekteri kim araştırılmıştı. Bugün yapılan oylama ile yeni sekreter belli oldu.

Mark Rutte'nin NATO Genel Sekreteri olarak seçilmesiyle beraber kim olduğuna dair bilgiler de araştırıldı. Eski genel sekreter Stoltenberg, başarılar mesajını verirken yeni sekterin hangi görevlerde bulunduğu da merak konusu oldu.

NATO GENEL SEKTERİ KİM OLDU?

Yeni sekreter, Hollanda Başbakanı Mark Rutte oldu.

MARK RUTTE KİMDİR?

14 Şubat 1967 yılında Lahey'da doğan isim 14 Ekim 2020 yılından beri Hollanda Başbakanlığını yapıyor. En uzun süre görev ypan isim olurken 2006 senesinden beridir Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi lideridir. 2006 - 2010 aralığında mecliste grup başkanlığı da yaptı.

NATO Genel Sekreteri seçilen Mark Rutte, Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi lideri - 1. Resim

1988- 1991 aralığında Liberal Gençlik Örgütü JOVD'nin ve partinin 1993-1997 yılları arası yönetim kurulu üyesi olurken 22 Temmuz 2002'den 17 Haziran 2004'e kadar Sosyal İşler ve İstihdam Müsteşarı, 17 Haziran 2004'ten 27 Haziran 2006'ya kadar Eğitim, Kültür ve Bilim için Müsteşar olarak görev aldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN RUTTE'Yİ DESTEKLEDİ Mİ?

Geçen ay destek talebi için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İstanbul'da görüşme yapılmıştı. Türkiye'nin Rutte'yi destekleyeceği de öğrenilmişti. Rutte, Türkiye'ye ve Türkiye'nin liderliğine ihtiyaç duyduğunu söylerken "Türkiye belirleyici bir rol oynuyor. Bunu yaparken de Gazze'deki durumu çözmeye yönelik çabalar sarf ediyor. Aynı zamanda Ukrayna'daki bu korkunç savaşla ilgili de çabaları var. O bakımdan siz önemli bir rol oynamaktasınız." demişti.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
NATO Genel Sekreteri, Hollanda Başbakanı Mark Rutte olduRize'de fıkra gibi olay! Bankadakileri yanlışlıkla rehin aldı: Yaptığı şeyi duyan hem şaşırdı hem güldü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
28 Mart 2016'da AK Parti'den ihraç edilen Yaşar Yakış hayatını kaybetti - Haberler28 Mart 2016'da AK Parti'den ihraç edilen Yaşar Yakış hayatını kaybettiÇayırova ilçesinde okul müdür yardımcısı, vurularak hayatını kaybetti - HaberlerÇayırova ilçesinde okul müdür yardımcısı, vurularak hayatını kaybettiHayatını kaybeden Koç Holding kuruluşunda yer alan Can Kıraç, İnan Kıraç'ın abisi - HaberlerHayatını kaybeden Koç Holding kuruluşunda yer alan Can Kıraç, İnan Kıraç'ın abisiOrdu Fatsa'da azası Özkan Öztürk'ü vuran muhtar yakalandı - HaberlerOrdu Fatsa'da azası Özkan Öztürk'ü vuran muhtar yakalandıBugün talep toplamaya başlayan Efor Çay'ın, 3.5 milyon katılım olursa 20 lot vermesi bekleniyor - HaberlerBugün talep toplamaya başlayan Efor Çay'ın, 3.5 milyon katılım olursa 20 lot vermesi bekleniyorHakan Çalhanoğlu, Samet Akaydın ve Zeki Çelik sarı kart sınırında bulunuyor - HaberlerHakan Çalhanoğlu, Samet Akaydın ve Zeki Çelik sarı kart sınırında bulunuyor
Sonraki Haber Yükleniyor...