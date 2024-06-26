NATO Genel Sekreteri, Hollanda Başbakanı Mark Rutte oldu

NATO müttefikleri Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi ittifakın yeni genel sekreteri olarak onayladı. Rutte, görevi Jens Stoltenberg'den 1 Ekim'de devralacak.

NATO'nun yeni genel sekreteri, Hollanda Başbakanı Mark Rutte oldu. Eski genel sekreter Stoltenberg, Rutte'yı̇ "Güçlü lı̇der ve uzlaşı kurucu" sözleriyle onure etti. Rutte, görevi Stoltenberg'den 1 Ekim'de devralacak.

TÜRKİYE DE RUTTE'Yİ DESTEKLEDİ

Rutte'nin geçen ay NATO Genel Sekreterliği için destek talep etmek üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan'la İstanbul'da görüşmesinin ardından Türkiye, NATO üyelerine bugün Rutte'yi destekleyeceğini aktarmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 Nisan'da Türkiye'yi ziyaret eden Hollanda Başbakanı Rutte ile Vahdettin Köşkü'nde baş başa görüşme gerçekleştirmişti.

Mark Rutte, düzenlenen ortak basın toplantısında, NATO'nun güney kanadının Türkiye'ye ve Türkiye'nin liderliğine ihtiyaç duyduğunu söylemişti. Hollanda Başbakanı Rutte, "Türkiye belirleyici bir rol oynuyor. Bunu yaparken de Gazze'deki durumu çözmeye yönelik çabalar sarf ediyor. Aynı zamanda Ukrayna'daki bu korkunç savaşla ilgili de çabaları var. O bakımdan siz önemli bir rol oynamaktasınız." ifadesini kullanmıştı.