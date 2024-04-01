Star TV’nin seyirciyi ekran başına toplayan dizisi Ömer'in oyuncu kadrosu genişliyor. Ömer dizisine oyuncu Zeynep Oymak, 'İlkim' karakteriyle konuk oldu. Peki, Ömer dizisi İlkim kimdir? Zeynep Oymak, kaç yaşında, nereli? işte detaylar...

“Ömer” dizisi pazartesi akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Hikayeye yeni bir boyut kazandıracak İlkim karakterini Zeynep Oymak oynayacak. Peki Zeynep Oymak kimdir, kaç yaşında, boyu, kilosu ne? Zeynep Oymak dizi ve filmleri hangileri?

ÖMER DİZİSİ İLKİM KİMDİR?

OGM Pictures imzalı dizi güçlü oyuncu kadrosu ve konuk oyuncularıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Cem Karcı’nın yönettiği,diziye Zeynep Oymak konuk olacak.

Zeynep Oymak’ın “Ömer”in başka biri sanarak tanıştığı “İlkim” karakterine hayat verecek.

Zeynep Oymak, 28 Ağustos 1991 tarihinde Norfolk, Virginia, ABD’de doğdu. Zeynep Oymak, 1.72 m boyunda ve 50 kg ağırlığındadır. Burcu başak olan genç oyuncu, sosyal medya hesabını aktif kullanıyor.

Zeynep Oymak, kariyerine güçlü bir oyunculuk eğitimi alarak başladı. İlk olarak 2015 yılında Kiralık Aşk isimli sevilen dizi ile seyirci karşısına çıktı.

2017 yılında "Söz" dizisinde rol aldı. Yine aynı yıl içinde "4N1K" sinema filmi ile izleyicinin karşınsa çıktı. 2019 yılında "Dirlik Düzenlik" sinema filminde de rol aldı.

ZEYNEP OYMAK EVLİ Mİ?

Yargı dizisinin savcı Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu ile 8 yıl beraberlik yaşadı. Daha sonra çift ayrıldı. Kaan Urgancıoğlu 2023 yılında ünlü mekan işletmecisi Burcu Denizer ile evlendi.