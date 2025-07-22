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One Piece 1137. bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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One Piece 1137. bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak?
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Netflix imzalı popüler uyarlamalarından biri olan One Piece 1137. bölüm için nefesler tutuldu. Hikayede son aşamaya girerken, One Piece hayranlar Luffy ve ekibinin hangi süprizlerin beklediğini merak etmeye başladı. Peki, One Piece 1137. bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak? İşte yayın tarihi....

Aksiyon ve duygusal yoğunluğu bir arada olduğu One Piece 1137. bölümünde neler yaşanacağı ve yayın tarihi arama motorlarında araştırılmaya başlandı. 

One Piece 1137. bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak? - 1. Resim

Dijital yayın platformu Netflix, One Piece’in çekimleri hakkında yeni sezon öncesinde ilk sinyalleri vermişti.  One Piece özellikle de son bölümlere doğru Kuma'nın geçmiş hikâyesiyle izleyicileri duygulandırmayı başardı. One Piece 1137. bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak?

One Piece 1137. bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak? - 2. Resim

ONE PİECE 1137. BÖLÜM NE ZAMAN, HANGİ GÜN YAYINLANACAK?

One Piece 1137.bölümü, Japonya yerel saatiyle 27 Temmuz 2025 Pazar günü saat 23:15' yayınlanacaktır. Ancak Netflix aboneleri yaklaşık bir hafta sonra yani 2 Ağustos'ta One Piece 1137.bölümünü izleyecektir.

Uluslararası takvim yayınına bakıldığında PDT (ABD Batı) 27 Temmuz 08:45, ETD (ABD Doğu) 27 Temmuz 11:45, BST (İngiltere) 27 Temmuz 20:15'te, IST (Hindistan) 27 Temmuz 20:15, TR Saati (CEST +1) 27 Temmuz 27:45 'de yayınlanacaktır.

One Piece 1137. bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak? - 3. Resim

ONE PİECE 1137. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

One Piece 1137.bölümü "Üzgünüm Baba, Bonney'nin Gözyaşları ve Kuma'nın Yumruğu" başlığını taşımaktadır. 

1136.bölümde Kuma'nın dönüşümü yıkıcı bir etki bırakıyor ve  Kuma'nın yumruğu ise animenin en dramatik anlarından biriydi. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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