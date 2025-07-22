Peş peşe istifalar dengeleri değiştirdi! Meclis'te hangi partinin kaç milletvekili var?

Gelecek Partisi'nde peş peşe yaşanan istifalar sonrası gözler Meclis'te hangi partinin kaç sandalyesi kaldığına çevrildi. AK Parti'ye rakip olarak kurulan Gelecek Partisi'nin, son yaşanan istifalarla 4 milletvekili kalırken Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Saadet Partisi'nin milletvekillerinin bir araya gelerek oluşturduğu Yeni Yol Partisi'nin Meclis'teki sandalye sayısı 21'e düştü. İşte diğer siyasi partilerin Meclis'teki sandalye dağılımı...

Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nde peş peşe yaşanan istifalar sonrası Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) dengeler değişti.

AK Parti'ye rakip olarak kurulan Gelecek Partisi son 1 haftada istifa depremiyle sarsıldı. 3 gün önce İstanbul Milletvekilleri Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin'in istifası sonrası önceki gün de İstanbul Milletvekili Doğan Demir, Gelecek Partisi'nden istifa ettiğini açıklamıştı.

YENİ YOL GRUBUNUN SANDALYESİ 21'E DÜŞTÜ

Yaşanan son istifalarla Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Saadet Partisi'nin milletvekillerinin bir araya gelerek oluşturduğu Yeni Yol Partisi'nin Meclis'teki sandalye sayısı 21'e düştü.

TOPLAM SANDALYE SAYISI 592'YE İNDİ

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez ile DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefatı, Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak atanan AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum ile seçim bölgelerinden belediye başkanı seçilen CHP milletvekilleri Burcu Köksal, Abdurrahman Tutdere, Hasan Baltacı ve Ahmet Önal'ın istifaları nedeniyle TBMM'de toplam milletvekili sayısı 600'den 592'ye indi. Öte yandan bağımsız milletvekili sayısı ise 14'e çıktı.

TBMM'de partilere göre yeni sandalye dağılımı şöyle:

Adalet ve Kalkınma Partisi: 272

272 Cumhuriyet Halk Partisi: 135

135 Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi: 56

56 Milliyetçi Hareket Partisi: 47

47 İyi Parti: 29

29 Yeni Yol Partisi: 21

21 Bağımsız: 14

14 Yeniden Refah Partisi: 4

4 Hür Dava Partisi: 4

4 Türkiye İşçi Partisi: 3

3 Demokratik Bölgeler Partisi: 2

2 Emek Partisi: 2

2 Saadet Partisi: 1

1 Demokratik Sol Parti: 1

1 Demokrat Parti: 1

Toplam: 592

GELECEK PARTİSİ'NDEKİ İSTİFALAR

Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Demir, önceki gün sosyal medyadan yaptığı açıklamada partisinden istifa ettiğini duyurmuştu. Demir, "Sürdürülebilir bir siyasi zemin kalmadığından ve yaklaşık iki yıldır tüm uyarılarımıza rağmen ortak bir alan oluşturulamadığından bu ayrılığı gerekli gördüm." ifadelerini kullanmıştı.

Doğan Demir

3 gün önce ise Gelecek Partisi'nin kurucu isimlerinden Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin’in partide istifa ettiklerini duyurmuştu.

Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin (Soldan sağa)

2 MİLLETVEKİLİ AK PARTİ'YE KATILMIŞTI

24 Aralık 2024’te Ankara Milletvekili Nedim Yamalı, 22 Şubat’ta da Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun Gelecek Partisi'nden istifa ederek AK Parti’ye katılmıştı. DEVA Partisinden de birçok isim istifa etmiş, bazıları CHP’ye geçerken bazı vekiller ise bağımsız olarak yoluna devam etme kararı almıştı.